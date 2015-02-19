«Бомба» в отделении Сбербанка оказалась забытой посылкой

«Полицейскими были проведены необходимые мероприятия. Обнаруженную в здании коробку обследовали, опасности она не представляет. В ходе работы установлено, что это посылка, которую забыла пожилая женщина. Гражданка вернулась за ней в отделение банка», — рассказали в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.