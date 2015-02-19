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«Бомба» в отделении Сбербанка оказалась забытой посылкой

19 февраля 2015, 16:28
Бабушка, забывшая посылку в отделении Сбербанка на улице Ямской, невольно спровоцировала переполох: люди приняли подозрительную коробку за бомбу и вызвали полицию.
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Полиция

Бабушка, забывшая посылку в отделении Сбербанка на улице Ямской, невольно спровоцировала переполох: люди приняли подозрительную коробку за бомбу и вызвали полицию.

Это произошло в дневное время сегодня, 19 февраля. По вызову в отделение Сбербанка приехали сотрудники правоохранительных органов.

«Полицейскими были проведены необходимые мероприятия. Обнаруженную в здании коробку обследовали, опасности она не представляет. В ходе работы установлено, что это посылка, которую забыла пожилая женщина. Гражданка вернулась за ней в отделение банка», — рассказали в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.

Там отметили, что в данном случае за ложный вызов сотрудников правоохранительных органов никого не накажут, ведь граждане проявили бдительность.

#Новости#Полиция#Тюмень#Таня#Происшествия
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