В Тюменской области снизилось число отравлений алкоголем

Более 500 случаев отравлений спиртсодержащей продукцией зарегистрировано в Тюменской области в 2014 году. Этот показатель на 13,7% меньше, чем в 2013 году.

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