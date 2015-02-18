В Тюменской области снизилось число отравлений алкоголем

Тем не менее отравления спиртсодержащей продукцией занимают 3-е место среди всех острых химических отравлений, зарегистрированных в 2014 году, уступая лишь отравлениям от лекарственных препаратов и отравлениям «другими мониторируемыми веществами» (разъедающими веществами, уксусной эссенцией, окисью углерода и др ).
Как сообщает Роспотребнадзор, на долю острых бытовых отравлений спиртсодержащей продукцией приходится 20% от общего числа отравлений.
В 87% случаев регистрировались отравления этиловым спиртом, этанолом; в 1,3% — метиловым спиртом; в 11,7% спиртом неуточненным, из них суррогатами алкоголя — 88,3%; другими неуточненными спиртами — 6,7%, тосолом — 3,3%, денатуратом — 1,7%.
Более 80% отравлений спиртсодержащей продукцией регистрируется у мужчин; в 89,8% — в возрастной группе «18 лет и старше».
Ежегодно регистрируется более 20 случаев отравлений среди подростков 15–17 лет и столько же среди детей 12–14 лет .
Среди социальных групп в 2014 году первое место занимает безработное население (68,0%), на втором месте — работающее население (12,4%); пенсионеры — 10,4%, школьники — 7,2%, учащиеся среднеспециальных учреждений или ВУЗов — 5 человек (1,0%), дети до 3 лет (ошибочный прием) — 3 случая (0,6%).
29,6% случаев отравления спиртосодержащей продукцией закончились летально. Отравлений алкоголем со смертельным исходом среди детского и подросткового населения в 2014 году не зарегистрировано.
Фото: dacha.cdi24.ru