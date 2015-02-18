Ты можешь стать гордостью Тюменской области

Конкурс «Гордость Тюменской области» проводится с 2003 года по 14 номинациям, в каждой из которых определяется один победитель, достижение, результат или поступок которого имеет наивысшую социальную значимость.
Награждение победителей состоится на торжественном приёме в правительстве Тюменской области, посвящённом Дню молодёжи, а их фамилии заносятся в «Золотую книгу молодёжи Тюменской области». За время реализации конкурса в Золотую книгу было внесено более 150 имен талантливых тюменцев — победителей конкурса.
Заявиться на конкурс могут молодые люди в возрасте от 14 до 29 лет, граждане РФ, проживающие на территории Тюменской области, достигшие определенных результатов в научной, спортивной, производственной, политической, военной, творческой, общественной сферах деятельности, а также совершившие социально-значимые поступки, достойные признания и подражания по следующим номинациям: «Наука», «Здравоохранение», «Культура», «Спорт», «Сельское хозяйство», «Производство», «Добровольчество», «Руководитель», «Предприниматель», «Политика», «Средства массовой информации», «Подвиг», «Верность долгу» и «Образование».
Победители Конкурса (в возрасте до 25 лет), рекомендуются Оргкомитетом на присуждение премии для поддержки талантливой молодежи.
Заявки направляйте до 13 апреля 2015 года координатору Конкурса — Сушковой Наталье Владимировне, руководителю проектов и программ ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер», ул. Челюскинцев, 46, каб. № 9, тел.: 8 (3452) 64-62-23 (доб. 119), 8-912-991-82-78, e-mail: [email protected]. С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте Правительства Тюменской области в разделе Мероприятия и конкурсы.
Учредителем конкурса является правительство Тюменской области. Организатором конкурса является ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер» при поддержке департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области.