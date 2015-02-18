Ты можешь стать гордостью Тюменской области

Заявиться на конкурс могут молодые люди в возрасте от 14 до 29 лет, граждане РФ, проживающие на территории Тюменской области, достигшие определенных результатов в научной, спортивной, производственной, политической, военной, творческой, общественной сферах деятельности, а также совершившие социально-значимые поступки, достойные признания и подражания по следующим номинациям: «Наука», «Здравоохранение», «Культура», «Спорт», «Сельское хозяйство», «Производство», «Добровольчество», «Руководитель», «Предприниматель», «Политика», «Средства массовой информации», «Подвиг», «Верность долгу» и «Образование».