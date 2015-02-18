Спасатели из Тюмени лучше всех справились с условным ДТП

«В этом году мы ввели небольшие новшества — роль пострадавших выполняют не манекены, а люди. Были некоторые нюансы и в медицинском „реквизите“ — это придало происходящему еще большую реальность. Ведь быстрые секунды в реагировании на подобные происшествия и зрелищные моменты спасения не возникают на пустом месте. Это сплав многих составляющих: профессиональной подготовки, опыта, умения работать с оборудованием и медицинской выучки. Здесь виден и результат планомерной работы руководителей наших подразделений, помощи областных и федеральных властей в приобретении новой техники и оборудования», — отметил Константин Скворец.