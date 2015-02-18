Спасатели из Тюмени лучше всех справились с условным ДТП

В соревнованиях участвовало три команды, прошедшие через отбор у себя в гарнизонах, — из Тюмени (СПЧ), Ишима (пожарная часть № 53) и Тобольска (пожарная часть № 37). На территории Специализированной пожарной части организаторы имитировали аварию с помощью автомобиля-тренажера. Задачей команд было без штрафных баллов за кратчайшее время, оперативно оценив обстановку и степень тяжести повреждений у пострадавших, провести спасательные работы и оказать помощь пострадавшим в условном ДТП.
Начальник Управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Тюменской области Константин Скворец отметил необходимость и важность регулярного проведения подобных состязаний: «Наши сотрудники готовы к выполнению задач в любых условиях, в том числе, и к оказанию помощи при дорожно-транспортных происшествиях. Поэтому надо повышать профессионализм, доводя до совершенства свои действия на тренировках, учениях и соревнованиях. В реальной ситуации, когда понадобится помощь, ошибок и промедления, нарушения правил безопасности быть не должно».
По итогам соревнований лучшей стала команда Специализированной пожарной части из Тюмени. Тобольские и ишимские пожарные получили «серебро» и «бронзу» турнира.
«В этом году мы ввели небольшие новшества — роль пострадавших выполняют не манекены, а люди. Были некоторые нюансы и в медицинском „реквизите“ — это придало происходящему еще большую реальность. Ведь быстрые секунды в реагировании на подобные происшествия и зрелищные моменты спасения не возникают на пустом месте. Это сплав многих составляющих: профессиональной подготовки, опыта, умения работать с оборудованием и медицинской выучки. Здесь виден и результат планомерной работы руководителей наших подразделений, помощи областных и федеральных властей в приобретении новой техники и оборудования», — отметил Константин Скворец.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, победитель соревнований представит наш регион на турнире среди лучших спасателей УрФО. Данные соревнования Тюмень примет уже в марте.