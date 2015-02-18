Сотрудники полиции разоблачили группу наркоторговцев

В Тюмени направлено в суд уголовное дело в отношении членов преступной группы, занимавшейся поставками наркотиков. Опасные вещества фигуранты дела распространяли через тайники, а общались преимущественно через ICQ.
Преступная группа, в состав которой помимо организатора вошли трое жителей Тюмени и Тюменского района, была создана в марте 2014 года. Каждому участнику отводилась конкретная роль. Так, в обязанности одного из молодых людей входило получение от организатора наркотических средств, их расфасовка по определенным весовым критериям, двое других были курьерами — распространяли наркотики по Тюмени через систему тайников. Данная схема исключала прямой контакт между участниками группы, а также непосредственное общение с потенциальными покупателями.
«С целью сокрытия своей преступной деятельности от сотрудников правоохранительных органов, общение членов группы происходило с помощью программного приложения ICQ. Организатор группы давал участникам указания относительно ее деятельности, а в последующем получал от них информацию об адресах, где сделаны тайники для последующей продажи. Как правило, для тайников фигуранты выбрали такие места, вероятность обнаружения которых посторонними была минимальная. Денежные средства, полученные от реализации наркотических средств, перечислялись на определенный счет организатора посредством электронной платежной системы QIWI и в последующем распределялись между всеми подозреваемыми, а также использовались для организации дальнейшей незаконной деятельности группы», — сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области.
Там отметили, что сотрудники следственно-оперативной группы регионального главка проделали большую работу, чтобы собрать доказательства, достаточные для привлечения мужчин к уголовной ответственности. В рамках расследования уголовного дела проведено более 15 судебных экспертиз, допрошено 33 свидетеля.
В настоящее время материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд. Подозреваемые находятся под стражей.