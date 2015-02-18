Сотрудники полиции разоблачили группу наркоторговцев

«С целью сокрытия своей преступной деятельности от сотрудников правоохранительных органов, общение членов группы происходило с помощью программного приложения ICQ. Организатор группы давал участникам указания относительно ее деятельности, а в последующем получал от них информацию об адресах, где сделаны тайники для последующей продажи. Как правило, для тайников фигуранты выбрали такие места, вероятность обнаружения которых посторонними была минимальная. Денежные средства, полученные от реализации наркотических средств, перечислялись на определенный счет организатора посредством электронной платежной системы QIWI и в последующем распределялись между всеми подозреваемыми, а также использовались для организации дальнейшей незаконной деятельности группы», — сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области.