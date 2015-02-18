«Рубин» одолел «Южный Урал» с сухим счетом

Стартовый период ознаменовался игровым преимуществом хозяев. Они создали, по крайне мере, два реальных голевых момента, сообщает пресс-служба ХК «Рубин». В первом случае защитник Сергей Розин не попал с полутора метров в открытый угол. А ближе к перерыву после броска Анатолия Васильева шайба угодила в перекладину. На шестой минуте «снаряд» оказался в сетке орчан, но взятие ворот не было засчитано, поскольку защитник Максим Рогов бросил после свистка арбитра. В стартовом периоде могли также отличиться Марат Фахрутдинов, Владимир Гусев и Денис Сандер, который убежал от опекуна по правому флангу атаки. Тем не менее голкипер «Южного Урала» Михаил Демидов оказался на высоте. Денис Франскевич между тем тоже не скучал: гости регулярно устраивали рейды на оборонительные позиции «Рубина». Франскевич в привычном для себя стиле проверял на прочность нервы болельщиков и партнеров по команде, бросаясь из ворот в рискованные путешествия за шайбой.