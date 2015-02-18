«Рубин» одолел «Южный Урал» с сухим счетом

Стартовый период ознаменовался игровым преимуществом хозяев. Они создали, по крайне мере, два реальных голевых момента, сообщает пресс-служба ХК «Рубин». В первом случае защитник Сергей Розин не попал с полутора метров в открытый угол. А ближе к перерыву после броска Анатолия Васильева шайба угодила в перекладину. На шестой минуте «снаряд» оказался в сетке орчан, но взятие ворот не было засчитано, поскольку защитник Максим Рогов бросил после свистка арбитра. В стартовом периоде могли также отличиться Марат Фахрутдинов, Владимир Гусев и Денис Сандер, который убежал от опекуна по правому флангу атаки. Тем не менее голкипер «Южного Урала» Михаил Демидов оказался на высоте. Денис Франскевич между тем тоже не скучал: гости регулярно устраивали рейды на оборонительные позиции «Рубина». Франскевич в привычном для себя стиле проверял на прочность нервы болельщиков и партнеров по команде, бросаясь из ворот в рискованные путешествия за шайбой.
Переломным в матче стал второй период, когда сибиряки забили оба безответных гола. Правда, в середине отрезка болельщикам вновь пришлось пережить массу непростых эмоций, когда хозяева остались в двойном меньшинстве. Гости вцепились в свой шанс зубами, но раскусить оборону «Рубина» во главе с Франскевичем не смогли. Страж последних рубежей тюменской команды был на высоте, в одном из эпизодов, когда хозяева уже играли вчетвером, он вытащил шайбу из угла. Придя в себя, тюменцы взялись за дело и в течение 36 секунд дважды огорчили Демидова. В первом случае Сергей Тополь передал пас подключившемуся к атаке защитнику Богдану Гайдашу. Отскочившую от вратаря шайбу добил в сетку ворот Денис Ячменев. Затем сибиряки реализовали отложенный штраф, выпустив на лед шестого полевого игрока. В аналогичной первому голу ситуацию хладнокровие проявил Сергей Севостьянов.
В третьем тайме сибиряки не стали форсировать события, сосредоточившись на обороне и пресекая попытки оппонентов выйти на атакующие позиции. Орчане вновь дважды получали численное преимущество, однако, никаких дивидендов из этого не извлекли. Таким образом, Денис Франскевич оформил седьмой «сухарь» в этом сезоне.