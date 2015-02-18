На Ялуторовском тракте сгорела иномарка

Очевидцем происшествия стал один из местных жителей, мужчина заснял происходящее на камеру мобильного телефона и выложил в Интернет. «Сегодня, около 13:30 уезжая с работы, увидел горящий автомобиль на лесной дороге (поворот на „Стальной Азарт“). Машина — MMC Lancer Cedia, хозяина рядом не было, поэтому решил убедиться, что внутри никого нет. Насколько смог подошел, посмотрел, людей не обнаружил. После чего вызвал МЧС, и включил камеру мобильного. Хозяин так и не объявился», — пишет мужчина.
Как сообщили в областном управлении МЧС, на ликвидацию пожара спасателям потребовалось всего восемь минут. Автомобиль поврежден огнем по всей площади, пострадавших при пожаре нет. Обстоятельства произошедшего выясняются. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать нарушение эксплуатации автомобиля.