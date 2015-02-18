На Ялуторовском тракте сгорела иномарка

Очевидцем происшествия стал один из местных жителей, мужчина заснял происходящее на камеру мобильного телефона и выложил в Интернет. «Сегодня, около 13:30 уезжая с работы, увидел горящий автомобиль на лесной дороге (поворот на „Стальной Азарт“). Машина — MMC Lancer Cedia, хозяина рядом не было, поэтому решил убедиться, что внутри никого нет. Насколько смог подошел, посмотрел, людей не обнаружил. После чего вызвал МЧС, и включил камеру мобильного. Хозяин так и не объявился», — пишет мужчина.