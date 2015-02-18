Гражданские пенсии военным будут зависеть от стажа и количества баллов

Напоминаем, если военный пенсионер работает на «гражданке», то работодатель обязан уплачивать страховые взносы за него в Пенсионный фонд. Поэтому пенсионерам силовых ведомств и дано право на получение второй страховой пенсии.
Но если до 2015 года для этого необходимо было иметь стаж 5 лет, то теперь, также как и у остальных, он должен составлять не менее 6 лет в 2015 году, с поэтапным увеличением до 15 лет к 2025 году. При этом общеустановленный возраст выхода на пенсию остался неизменным: 55 лет для женщин, 60 лет для мужчин.
Дополнительное требование с этого года — наличие пенсионных коэффициентов (баллов). Минимальная величина, при которой возникает право на назначение страховой пенсии — 6,6 баллов в 2015 году, с последующим ежегодным увеличением на 2,4 до 30 баллов в 2025 году.
Обращаем внимание, что «гражданская» пенсия военных пенсионеров не содержит фиксированную выплату, которая устанавливается к страховой пенсии по старости для гражданских лиц, поэтому будущий размер «гражданской» пенсии будет зависеть только от продолжительности трудового стажа и от страховых взносов в Пенсионный фонд.
На начало 2015 года вторую «гражданскую» пенсию в Тюменской области получают 3 484 военных пенсионера. Средний размер страховой пенсии у них составляет более 2,7 тысяч руб. Об этом сообщает пресс-служба Отделения ПФР по Тюменской области.
Фото: becolax.eip-news.com