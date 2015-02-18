nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Гражданские пенсии военным будут зависеть от стажа и количества баллов

18 февраля 2015, 10:50
Отделение ПФР по Тюменской области информирует, что с 1 января 2015 года в соответствии с действующим законодательством страховая пенсия может быть назначена если гражданин имеет определённое количество лет стажа и баллов. Изменения коснулись не только обычных граждан, но и бывших военных, имеющих стаж гражданской службы.
Сюжет
Тюмень

Напоминаем, если военный пенсионер работает на «гражданке», то работодатель обязан уплачивать страховые взносы за него в Пенсионный фонд. Поэтому пенсионерам силовых ведомств и дано право на получение второй страховой пенсии.

Но если до 2015 года для этого необходимо было иметь стаж 5 лет, то теперь, также как и у остальных, он должен составлять не менее 6 лет в 2015 году, с поэтапным увеличением до 15 лет к 2025 году. При этом общеустановленный возраст выхода на пенсию остался неизменным: 55 лет для женщин, 60 лет для мужчин.

Дополнительное требование с этого года — наличие пенсионных коэффициентов (баллов). Минимальная величина, при которой возникает право на назначение страховой пенсии — 6,6 баллов в 2015 году, с последующим ежегодным увеличением на 2,4 до 30 баллов в 2025 году.

Обращаем внимание, что «гражданская» пенсия военных пенсионеров не содержит фиксированную выплату, которая устанавливается к страховой пенсии по старости для гражданских лиц, поэтому будущий размер «гражданской» пенсии будет зависеть только от продолжительности трудового стажа и от страховых взносов в Пенсионный фонд.

На начало 2015 года вторую «гражданскую» пенсию в Тюменской области получают 3 484 военных пенсионера. Средний размер страховой пенсии у них составляет более 2,7 тысяч руб. Об этом сообщает пресс-служба Отделения ПФР по Тюменской области.

Фото: becolax.eip-news.com

#Новости#Трудовые пенсии#ПФР#Тюмень#Саша#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25