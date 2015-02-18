Гражданские пенсии военным будут зависеть от стажа и количества баллов

Но если до 2015 года для этого необходимо было иметь стаж 5 лет, то теперь, также как и у остальных, он должен составлять не менее 6 лет в 2015 году, с поэтапным увеличением до 15 лет к 2025 году. При этом общеустановленный возраст выхода на пенсию остался неизменным: 55 лет для женщин, 60 лет для мужчин.