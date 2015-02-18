Что будет с зарплатами в 2015 году?

Согласно опросу службы исследований портала по поиску работы и подбору персонала HeadHunter значительная часть компаний (36%) — заявили, что решение в отношении по изменению заработных плат еще не принято и компании будут действовать по ситуации. Сокращать оклады планирует не более 5% компаний Тюмени.
Интересно, что в зоне риска по снижению зарплаты окажутся управленцы среднего звена — если в компании будут снижать зарплату, то начнут именно в этой категории. Оклады топ-менеджеров в большинстве компаний останутся на прежнем уровне, а вот на повышение оклада могут рассчитывать в первую очередь рядовые сотрудники.
Что касается бонусной политики, то значительная часть компаний отметили, что будут действовать по ситуации. Только 2% компаний заявили, что бонусы увеличат, еще треть пока планируют оставить бонусную политику без изменений. Однако больше половины компаний или вовсе не имеют бонусов, или же планируют от них отказаться.
ТОП-5 отраслей, где можно рассчитывать на повышение оклада (в пределах 10%):
• Техобслуживание/Монтаж/Ремонт
• Рабочие на производстве
• Бухгалтерия и финансы
• Разработка ПО
• Продажи
• ТОП-5 отраслей, где будет понижение окладов (не более 10–15%):
• Гостеприимство
• Персонал розничной точки
• Административная поддержка
• Эксплуатация информационных систем
• Продажи
«В непростой экономической ситуации компании вынуждены сокращать издержки, в том числе и зарплатные. Сокращение окладов планирует лишь небольшой процент работодателей, к тому же, большинство компаний, даже если будут это делать, сократят их не более чем на 10%. Зато бонусы и премии компании будут сокращать или выплачивать лишь самым важным для бизнеса сотрудникам. А вот повышения зарплат действительно ждать не стоит, индексацию планируют лишь 5% компаний. К тому же, планируемая индексация будут не больше 10%, что, конечно, не покроет инфляцию. Нам нужно быть готовыми к тому, что в 2015 году получать мы будем меньше, а работать придется больше. Ведь конкуренция между компаниями только усилится. Среди сфер, где компании планируют повышение оклада можно отметить техобслуживание, ремонт, монтаж, рабочие на производстве, бухгалтерия и финансы, разработка ПО и продажи. А вот в зоне риска специалисты из сферы Гостеприимство, Персонал розничных точек, Административный персонал и Продажи. То, что сфера Продаж попала сразу в оба списка — не удивительно из-за особенностей мотивационной схемы для таких сотрудников. Специалистам по продажам могут уменьшить зарплаты, но увеличить премиальную часть, чтобы оставить только эффективных сотрудников», — комментирует директор уральского филиала HeadHunter Анна Хвостова.
Опрос проводился службой исследований HeadHunter 20 — 27 января 2015 года среди 719 представителей российских и иностранных компаний, зарегистрированных в «Банке данных заработных плат HeadHunter», среди которых более 200 компаний из Уральского округа.
Фото: sainceirs.my1.ru