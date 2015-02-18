Что будет с зарплатами в 2015 году?

«В непростой экономической ситуации компании вынуждены сокращать издержки, в том числе и зарплатные. Сокращение окладов планирует лишь небольшой процент работодателей, к тому же, большинство компаний, даже если будут это делать, сократят их не более чем на 10%. Зато бонусы и премии компании будут сокращать или выплачивать лишь самым важным для бизнеса сотрудникам. А вот повышения зарплат действительно ждать не стоит, индексацию планируют лишь 5% компаний. К тому же, планируемая индексация будут не больше 10%, что, конечно, не покроет инфляцию. Нам нужно быть готовыми к тому, что в 2015 году получать мы будем меньше, а работать придется больше. Ведь конкуренция между компаниями только усилится. Среди сфер, где компании планируют повышение оклада можно отметить техобслуживание, ремонт, монтаж, рабочие на производстве, бухгалтерия и финансы, разработка ПО и продажи. А вот в зоне риска специалисты из сферы Гостеприимство, Персонал розничных точек, Административный персонал и Продажи. То, что сфера Продаж попала сразу в оба списка — не удивительно из-за особенностей мотивационной схемы для таких сотрудников. Специалистам по продажам могут уменьшить зарплаты, но увеличить премиальную часть, чтобы оставить только эффективных сотрудников», — комментирует директор уральского филиала HeadHunter Анна Хвостова.