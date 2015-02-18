АСУДД избавит от пробок еще несколько тюменских улиц

За время действия автоматизированной системы пропускная способность городских дорог выросла, в среднем, на 13%. Наибольшего успеха МКУ «Тюменьгортрансу» удалось добиться на участке улицы Профсоюзная, от улицы Володарского до Циолковского — здесь пропускная способность превысила 42%. «Есть объекты, пропускную способность которых мы смогли увеличить в разы, а где-то это не вышло. Этому препятствовали сложные дорожные условия, время года и, например, перекрытие улицы Первомайская. Летом пропускная способность будет намного больше и достигнет 20%», — пояснил Руслан Тимерзянов.