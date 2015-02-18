АСУДД избавит от пробок еще несколько тюменских улиц

Напомним, что АСУДД включает в себя 35 светофорных объектов и 34 контроллера, способные управлять светофорами в нескольких режимах работы, 97 видеодетекторов транспорта Traficam, измеряющие интенсивность, скорость, плотность и состав автомобильного потока, а также 29 купольных поворотных видеокамер, которые используются для круглосуточного мониторинга транспортной ситуации.
За время действия автоматизированной системы пропускная способность городских дорог выросла, в среднем, на 13%. Наибольшего успеха МКУ «Тюменьгортрансу» удалось добиться на участке улицы Профсоюзная, от улицы Володарского до Циолковского — здесь пропускная способность превысила 42%. «Есть объекты, пропускную способность которых мы смогли увеличить в разы, а где-то это не вышло. Этому препятствовали сложные дорожные условия, время года и, например, перекрытие улицы Первомайская. Летом пропускная способность будет намного больше и достигнет 20%», — пояснил Руслан Тимерзянов.
Увеличилась и интенсивность движения транспорта. Так, например, до внедрения системы интенсивность в утренний час пик на перекрестке Трактовой и Мира составляла 1170 автомобилей в час, а пропускная способность 2219 автомобилей. С введением системы интенсивность выросла до 1730 автомобилей, а пропускная способность до 2559 единиц транспорта.
Кроме того, за год за видеозаписями с камер АСУДД обратилось более 50 участников ДТП. Более 87 записей, запрошенных Госавтоинспекцией, помогли при разборе ДТП. В объективы камер попали и 44 случая нарушения общественного порядка.
В настоящий момент в разработке находится проектная документация на второй этап внедрения системы АСУДД. В дополнение к имеющемуся сейчас маршруту север-юг, появится маршрут запад-восток, который пройдет по улицам Ямская — Луначарского — Ленина — Республики — Старый Тобольский тракт.