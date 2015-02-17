За год в Тюменской области отравились алкоголем 510 человек

В 2014 году в Тюменской области зарегистрировано 510 случаев отравлений спиртсодержащей продукцией, что на 13,7% меньше, чем в 2013 году. Среднеобластной показатель отравлений уменьшился и составил в 2014 г. — 35,7 на 100 тысяч населения.