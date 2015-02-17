За год в Тюменской области отравились алкоголем 510 человек

Отравления спиртосодержащей продукцией занимают третье место среди всех острых химических отравлений, зарегистрированных в 2014 году, уступая лекарственным препаратам и отравлениям «другими мониторируемыми веществами» (разъедающими веществами, уксусной эссенцией, окисью углерода и др ).
На долю острых бытовых отравлений спиртсодержащей продукцией приходится 20% от общего числа отравлений.
В 2014 году в Тюменской области зарегистрировано 510 случаев отравлений спиртсодержащей продукцией, что на 13,7% меньше, чем в 2013 году. Среднеобластной показатель отравлений уменьшился и составил в 2014 г. — 35,7 на 100 тысяч населения.
В 87% случаев регистрировались отравления этиловым спиртом, этанолом; в 1,3% — метиловым спиртом; в 11,7% спиртом неуточненным, из них суррогатами алкоголя — 88,3%; другими неуточненными спиртами — 6,7%, тосолом — 3,3%, денатуратом — 1,7%.
Отравления спиртсодержащей продукцией в 81,8% регистрируются у мужчин; в 89,8% — в возрастной группе «18 лет и старше».
Среди социальных групп в 2014 году первое место занимает безработное население (68,0%), на втором месте — работающее население (12,4%); пенсионеры — 10,4%, школьники — 7,2%, учащиеся сренеспециальных учреждений или ВУЗов — 5 человек (1,0%), дети до 3 лет (ошибочный прием) — 3 случая (0,6%).
29,6% случаев отравления спиртосодержащей продукцией закончились летально. Отравлений алкоголем со смертельным исходом среди детского и подросткового населения в 2014 году не зарегистрировано.