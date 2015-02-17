В Ялуторовске в девятый раз попробуют испечь гигантский блин

Попробовать блин-великан могут и тюменцы. Так, например, мастерская путешествий «Рыжий слон» собирает всех желающих принять участие в ялуторовских гуляниях. «Мы стабильно набираем полный автобус народу, в дороге туристов будет развлекать экскурсовод с программой, который расскажет о Масленице, что зарядит энергией праздника. Обычно мы также организовывали экскурсии по Ялуторовску, но в последние два года остались ими не довольны, поэтому сейчас решили от них отказаться, — рассказывает организатор поездок Марина. — Приезжаем в город, гуляем и возвращаемся обратно в Тюмень. Наши туристы обычно успевают попробовать блин, который разлетается молниеносно, погулять, посмотреть концерт».