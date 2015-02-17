В Ялуторовске в девятый раз попробуют испечь гигантский блин

Для изготовления главного блюда праздника используют четыре 10-литровых ведра теста, трехметровую сковороду и палку с четырьмя лопатами. Это будет уже девятая попытка перевернуть гигантский блин.
«В эту пятницу мы провели репетицию, было холодно и перевернуть блин не смогли. Получится ли это сделать на празднике, зависит от многих факторов: погодных условий, кладки дров, к тому же сковорода уже приходит в негодность, — рассказала директор дворца культуры Арт-Вояж Людмила Берендеева. — В любом случае, если оставить эту идею, то взамен нужно придумать что-то более интересное и прикольное».
Попробовать блин-великан могут и тюменцы. Так, например, мастерская путешествий «Рыжий слон» собирает всех желающих принять участие в ялуторовских гуляниях. «Мы стабильно набираем полный автобус народу, в дороге туристов будет развлекать экскурсовод с программой, который расскажет о Масленице, что зарядит энергией праздника. Обычно мы также организовывали экскурсии по Ялуторовску, но в последние два года остались ими не довольны, поэтому сейчас решили от них отказаться, — рассказывает организатор поездок Марина. — Приезжаем в город, гуляем и возвращаемся обратно в Тюмень. Наши туристы обычно успевают попробовать блин, который разлетается молниеносно, погулять, посмотреть концерт».