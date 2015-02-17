В тюменском драмтеатре «идут старинные часы»

«Я бы не взялась ставить „Соло“ в другом театре — нужно найти стариков, которые бы смогли это сделать», — призналась журналистам режиссер спектакля Евгения Никитина. Тюменцы уже знакомы с ее работами по спектаклям «Старший сын» и «Приключения в Изумрудном городе». Евгения, выпускница питерского вуза, рассказала, что очень любит Тюменским драмтеатр и его актеров за внутреннюю теплоту, отношение к работе, ответственность и отсутствие проблем.
В спектакле заняты Сергей Кутьмин, Анта Колиниченко, Андрей Волошенко, Владимир Обрезков, Валерий Рябков — именно они играют героев старшего поколения в «Соло для часов с боем». Им удается показать, что в любых обстоятельствах нужно оставаться человечными, идти за мечтой, ценить свое прошлое.
Представление начинается с демонстрации извечного конфликта «отцов и детей», деда и внука: юный Павел громко слушает рок и пытается досадить своему деду Франтишеку Абелю, высмеивая его пятничные встречи с пожилыми друзьями, живущими в богадельне.
Для стариков, друзей деда, еженедельные чаепития стали важным ритуалом. Так же внимательно и бережно они относятся к чувствам, привычкам и занятиям друг друга: даже не слишком важные вещи возводятся у них в ранг значимых и достойных. Так, поступки часовщика пана Райнера со стороны кажутся странным: он начинает копаться во всех часах, которые видит, а в разгар философствования может и разбить ценный механизм; он карабкается на стену, чтобы попасть в ратушу с часами. Но Франтишек безмерно восхищается своим другом, ведь тот стремится сделать мир лучше, привести к гармонии и порядку нашу сложную жизнь.
Франтишек для друзей — не просто лифтер, человек, который всю жизнь нажимал на кнопку, помогал постояльцам и таскал чемоданы. Они видят его не меньше чем космонавтом: по подсчетам друзей, за время работы он поднялся в лифте на расстояние, сопоставимое с расстоянием до луны. Момент его поздравления с днем рожденья получился у создателей спектакля очень трогательным: пожилые люди наряжаются в праздничные шапочки, приносят самодельную ракету и поют. Как говорится, у них тут своя атмосфера. «За нашего дорогого космонавта!», — поднимают тост старики. «За жизнь, погибшую в шахте лифта», — соглашается он.
Пятничные посиделки — отдушина для старшего поколения героев, проживающих в богадельне. Несмотря на то, что там им физически комфортно, ощущение казармы не покидает. Один из героев вспоминает Новый год в доме престарелых: все сидят за столом и никому нет дела друг до друга, все так близко и так далеко друг от друга. Куда же скрыться от равнодушия? К друзьям, которые готовы отдать последнее, чтобы заставить друг друга улыбаться, быть счастливее. Своей музе, слегка чудоковатой и манерной пани Конти, они дарят роскошные букеты, на которые потрачены сбережения, ценные часы, которые не продаются.
Часы в этом спектакле не просто реквизит, а полноценный герой пьесы, который резонирует с остальными персонажами. Они символизируют течение жизни, порядок, напоминают и о неизбежном движении времени, и о том, что каждый из нас — те же часы со своим голосом и индивидуальностью. Кстати, разнообразные старинные часы для спектакля пожертвовали тюменцы, они внесли частичку своего прошлого в этот спектакль.
«Пьесу можно понимать по-разному — она этим и хороша, — рассказывает Евгения Никитина. — Я внутренне посвятила ее своим бабушкам и дедушкам. История часовщика метафорически смыкается с историей их судеб, историей часов и времени. У каждого из героев здесь есть свое соло — какое-то внутреннее открытие души. Часы с боем можно понимать как угодно — как время, как людей».
Увлекательно наблюдать за тонкостями оттенков взаимоотношений героев — на этом уровне спектакль яркий и подвижный, однако художественное решение достаточно статичное. Во время всего полуторачасового действа декорации на сцене практически не меняются: перетащили из комнаты в шкаф большие часы, отодвинули стол, перенесли чемодан — вот и вся динамика. Не слишком разнообразно и световое оформление: во время основного действия вся сцена освещена, а во время монлогов-исповедей героев свет на сцене гаснет, и все внимание обращается на одного человека.
«Соло для часов с боем» — это много пластов смыслов: здесь и проблема отцов и детей (внук и его девушка хотят переселить деда в богадельню, а самим переехать в квартиру), и проблема «маленького человека» и его предназначения, и вопрос ценности прошлого.
К концу спектакля как шелуха отлетает беспардонность и эгоцентричность молодежи, и сквозь них ростком проклевывается понимание и уважение к старикам. Даша, невеста внука, примеряет на себя подвенечное платье пани Конти, символизирующее несбывшиеся мечты, и становится на шаг ближе к пониманию, что молодость — не вечна. Будет ли их старость столь же наполненной смыслом и жизнелюбием? Мы верим, что да.