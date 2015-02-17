В тюменском драмтеатре «идут старинные часы»

Пятничные посиделки — отдушина для старшего поколения героев, проживающих в богадельне. Несмотря на то, что там им физически комфортно, ощущение казармы не покидает. Один из героев вспоминает Новый год в доме престарелых: все сидят за столом и никому нет дела друг до друга, все так близко и так далеко друг от друга. Куда же скрыться от равнодушия? К друзьям, которые готовы отдать последнее, чтобы заставить друг друга улыбаться, быть счастливее. Своей музе, слегка чудоковатой и манерной пани Конти, они дарят роскошные букеты, на которые потрачены сбережения, ценные часы, которые не продаются.