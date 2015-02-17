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Маримба, ксилофон, колокольчик и вибрафон зазвучат в филармонии

17 февраля 2015, 10:24
Ансамбль Маримба Микс (MarimbaMix) 20 февраля в 19.00 выступит в Тюменской филармонии с программой «Ударная классика».
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Тюмень

Музыка MarimbaMix — это волшебный фейерверк музыкальных тембров! Маримба, ксилофон, колокольчик и вибрафон вместе с другими инструментами в руках музыкантов из MarimbaMix словно оживают, открывая публике новое, нестандартное звучание давно знакомых мелодий. Все произведения музыканты исполняют в собственной авторской обработке, что делает их для слушателей поистине уникальными.

MarimbaMix — это концерт, в котором сочетаются самые разные стили и жанры. За один вечер на сцене можно услышать и чувственный соул, и терпкий джаз, и шедевры из «копилки» мировой классики, сообщает пресс-служба Тюменской филармонии. Творят эту «феерию звука» семь петербургских музыкантов, каждый из которых — солист ведущих симфонических оркестров города, лауреат международных музыкальных конкурсов, и признанный лидер российского исполнительского искусства.

Одна из главных целей MarimbaMix — познакомить широкую публику с удивительной глубокой сущностью мелодических ударных. Участники коллектива стремятся не только сохранить традиции исполнительского искусства именно этой группы инструментов, но и развить их, вдохнув в них энергию современных мелодий и ритмов.

Стоимость билетов 400–800 руб. Служба информации и бронирования 68-77-77

#Новости#Концерты#Тюмень#Ирина#Культура
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