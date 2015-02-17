Маримба, ксилофон, колокольчик и вибрафон зазвучат в филармонии

MarimbaMix — это концерт, в котором сочетаются самые разные стили и жанры. За один вечер на сцене можно услышать и чувственный соул, и терпкий джаз, и шедевры из «копилки» мировой классики, сообщает пресс-служба Тюменской филармонии. Творят эту «феерию звука» семь петербургских музыкантов, каждый из которых — солист ведущих симфонических оркестров города, лауреат международных музыкальных конкурсов, и признанный лидер российского исполнительского искусства.