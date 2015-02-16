Владельца нелегальной автомойки оштрафовали на 30 тысяч

Согласно Федеральному закону «Об охране атмосферного воздуха» выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарным источником допускается на основании выданного уполномоченным органом разрешения. Данным документом устанавливаются предельно допустимые выбросы и другие условия, которые обеспечивают охрану атмосферного воздуха.
Между тем, автомобильная мойка является стационарным источником выброса вредных (загрязняющих) веществ, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В отношении хозяина автомойки было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 8.21. КоАП РФ (нарушение правил охраны атмосферного воздуха). Накануне по результатам рассмотрения дела департамент недропользования и экологии Тюменской области подверг его штрафу в размере 30 тысяч рублей.