В Тюменской области более трех тысяч долгожителей

Как сообщил заместитель управляющего Отделением ПФР по Тюменской области Виталий Левенков, все эти граждане являются получателями пенсий по линии Пенсионного фонда Российской Федерации.
Большинство жителей области столь почтенного возраста — женщины: 86% от общего числа долгожителей. При этом самым старшим долгожителем области продолжает оставаться Капкен Сулейманов, житель Омутинского района, который родился в декабре 1904 года.
Отметим, что юбилейные даты в 2015 году отметят более одной тысячи долгожителей нашего региона: 105 лет — 2 человека, 100 лет — 25 человек. 95 лет — 127 человек, 90 лет — 1 038 человек.
Наибольшее количество долгожителей — 1293 человека — проживает в г. Тюмени, остальные — в городах и районах нашего региона. Об этом сообщает Отделение ПФР по Тюменской области.
Фото: corrupzia.ru