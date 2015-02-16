Тюменские лыжники пробились в состав сборной на чемпионате мира

Включение Белова в национальную команду стало закономерным результатом его предыдущих успехов. В этом сезоне он выиграл бронзовую медаль «Тур -де Ски», а в общем зачете Кубка мира занимает наиболее высокое среди россиян пятое место.
Андрей Парфенов войдет в состав спринтерской команды. В конце декабря на всероссийских соревнованиях «Красногорская лыжня» он завоевал сразу две золотых медали, а на этапе Кубка мира в Рыбинске стал бронзовым призером.
В Швецию также отправятся трое югорских лыжников: Евгения Шаповалова, Дмитрий Устюгов и олимпийский чемпион Александр Легков. В состав сборной пробилась также Елена Соболева (ЯНАО — Новосибирская область).