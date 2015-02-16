nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменские лыжники пробились в состав сборной на чемпионате мира

16 февраля 2015, 15:09
Федерация лыжных гонок России определилась с составом сборной на предстоящем Чемпионате мира по лыжным видам спорта в Фалуне (Швеция). В команду вошли двое представителей Тюменской области — Евгений Белов и Андрей Парфенов, сообщает АСН «Тюменская арена».

Включение Белова в национальную команду стало закономерным результатом его предыдущих успехов. В этом сезоне он выиграл бронзовую медаль «Тур -де Ски», а в общем зачете Кубка мира занимает наиболее высокое среди россиян пятое место.

Андрей Парфенов войдет в состав спринтерской команды. В конце декабря на всероссийских соревнованиях «Красногорская лыжня» он завоевал сразу две золотых медали, а на этапе Кубка мира в Рыбинске стал бронзовым призером.

В Швецию также отправятся трое югорских лыжников: Евгения Шаповалова, Дмитрий Устюгов и олимпийский чемпион Александр Легков. В состав сборной пробилась также Елена Соболева (ЯНАО — Новосибирская область).

#Новости#Спортсмены#Лыжные гонки#Чемпионат мира#Алексей#Спорт
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25