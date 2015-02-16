Наркоторговку приговорили к шести годам колонии

«С мая 2014 года Жилякова промышляла в Тюмени реализацией так называемой „соли“. Познакомившись в интернете с поставщиком опасного вещества, она через систему тайников получала большие партии наркотиков, которые в дальнейшем у себя дома фасовала на более мелкие дозы и также через систему тайников реализовывала наркоманам. С поставщиком опасного зелья Жилякова никогда не встречалась, все контакты происходили через информационно-телекоммуникационные сети», — сообщили в пресс-службе прокуратуры области.