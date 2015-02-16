Наркоторговку приговорили к шести годам колонии

В Тюмени осуждена 39-летней Наталья Жилякова. Она признана виновной по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с помощью сети Интернет) и ч.1 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ (приготовление к незаконному сбыту наркотических средств).
«С мая 2014 года Жилякова промышляла в Тюмени реализацией так называемой „соли“. Познакомившись в интернете с поставщиком опасного вещества, она через систему тайников получала большие партии наркотиков, которые в дальнейшем у себя дома фасовала на более мелкие дозы и также через систему тайников реализовывала наркоманам. С поставщиком опасного зелья Жилякова никогда не встречалась, все контакты происходили через информационно-телекоммуникационные сети», — сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
Вскоре о криминальном бизнесе тюменки стало известно сотрудникам наркоконтроля. За ней было организовано наблюдение. 15 июля 2014 года в одном из гаражных кооперативов областного центра Жилякова через тайник сбыла наркоману более 2 граммов зелья. 16 октября в ходе обыска квартиры Жиляковой сотрудниками наркоконтроля были изъяты упаковочные пакетики, весы и почти 250 граммов «соли».
В отношении Жиляковой было возбуждено уголовное дело, по решению суда она была заключена под стражу.
Суд, рассмотрев дело, приговорил Жилякову к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.