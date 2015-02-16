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Инспекторы ГИБДД сопроводили беременную женщину до роддома

16 февраля 2015, 13:06
На пост ДПС на Московском тракте вечером в воскресенье, 15 февраля, обратился взволнованный мужчина, он попросил у инспекторов помощи. Будущий отец вез из поселка Тугулым Свердловской области в родильный дом в Тюмень свою жену. По дороге женщина почувствовала себя плохо.

Инспектор полка ДПС ГИБДД Павел Илюхин сопроводил машину с роженицей на патрульном автомобиле ДПС с включенными проблесковыми маячками в роддом на улице Даудельной буквально за 10 минут. Отец будущего ребенка пообещал заехать на пост и сообщить инспекторам как назвали малыша.

Смене командира взвода полка ДПС майора полиции Андрея Мокина в последние дни везет на младенцев. Напомним, что в субботу этот наряд уже оказывал помощь жительнице Свердловской области, родившей девочку в автомобиле. Кстати, сегодня у самого Андрея день рождения.

#Новости#Автомобили#Транспорт#Маша#Общество
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