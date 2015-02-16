Инспекторы ГИБДД сопроводили беременную женщину до роддома

На пост ДПС на Московском тракте вечером в воскресенье, 15 февраля, обратился взволнованный мужчина, он попросил у инспекторов помощи. Будущий отец вез из поселка Тугулым Свердловской области в родильный дом в Тюмень свою жену. По дороге женщина почувствовала себя плохо.

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