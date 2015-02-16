Инспекторы ГИБДД сопроводили беременную женщину до роддома

Инспектор полка ДПС ГИБДД Павел Илюхин сопроводил машину с роженицей на патрульном автомобиле ДПС с включенными проблесковыми маячками в роддом на улице Даудельной буквально за 10 минут. Отец будущего ребенка пообещал заехать на пост и сообщить инспекторам как назвали малыша.
Смене командира взвода полка ДПС майора полиции Андрея Мокина в последние дни везет на младенцев. Напомним, что в субботу этот наряд уже оказывал помощь жительнице Свердловской области, родившей девочку в автомобиле. Кстати, сегодня у самого Андрея день рождения.