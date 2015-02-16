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Антон Шипулин вырвал золотую медаль у немца в эстафете

16 февраля 2015, 10:14
В норвежском Холменколлене завершился очередной этап Кубка мира по биатлону. Накануне, 15 февраля, мужская сборная России в упорной борьбе завоевала золото в эстафетной гонке. Лидер команды Антон Шипулин буквально на последних секундах вырвал победу у немецкого биатлониста Симона Шемпа.

Первым же дистанцию бежал тюменец Евгений Гараничев. Промах на первом огневом рубеже отбросил его на 11-е место, к стрельбе в стойке он добрался в шестерке лучших, снова промахнулся и в итоге передал эстафету пятым. Немецкая сборная к этому моменту лидировала в гонке.

Москвич Максим Цветков отстрелялся безупречно на обоих огневых рубежах. Это помогло ему опередить австрийца Симона Эдера и чеха Ярослава Сокупа. Однако к концу отрезка Максима догнал неутомимый словенец Яков Фак, и эстафету он передал вторым.

Дмитрий Малышко пришел на первый огневой рубеж в компании четырех конкурентов и провалил стрельбу, отправившись на дополнительный круг. Стрельба в стойке, впрочем, далась петербуржцу гораздо легче. Отстрелявшись без единого промаха, он передал эстафету Шипулину третьим в сорока секундах от лидера.

Воспитанник тюменского биатлона, а ныне свердловский биатлонист Антон Шипулин хладнокровно закрыл все мишени на обоих огневых рубежах и тем самым сократил отставание от Шемпа до 15 секунд. Немца же в стойке подвела стрельба и в итоге оба соперника ушли к финишу бок о бок. На самой финишной прямой Антон мастерски обошел соперника и завоевал для сборной России золотую медаль. Третьими на дистанции стали австрийцы.

#Новости#Кубок мира#Биатлон#Алексей#Спорт
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