Антон Шипулин вырвал золотую медаль у немца в эстафете

Воспитанник тюменского биатлона, а ныне свердловский биатлонист Антон Шипулин хладнокровно закрыл все мишени на обоих огневых рубежах и тем самым сократил отставание от Шемпа до 15 секунд. Немца же в стойке подвела стрельба и в итоге оба соперника ушли к финишу бок о бок. На самой финишной прямой Антон мастерски обошел соперника и завоевал для сборной России золотую медаль. Третьими на дистанции стали австрийцы.