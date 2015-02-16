Антон Шипулин вырвал золотую медаль у немца в эстафете

Первым же дистанцию бежал тюменец Евгений Гараничев. Промах на первом огневом рубеже отбросил его на 11-е место, к стрельбе в стойке он добрался в шестерке лучших, снова промахнулся и в итоге передал эстафету пятым. Немецкая сборная к этому моменту лидировала в гонке.
Москвич Максим Цветков отстрелялся безупречно на обоих огневых рубежах. Это помогло ему опередить австрийца Симона Эдера и чеха Ярослава Сокупа. Однако к концу отрезка Максима догнал неутомимый словенец Яков Фак, и эстафету он передал вторым.
Дмитрий Малышко пришел на первый огневой рубеж в компании четырех конкурентов и провалил стрельбу, отправившись на дополнительный круг. Стрельба в стойке, впрочем, далась петербуржцу гораздо легче. Отстрелявшись без единого промаха, он передал эстафету Шипулину третьим в сорока секундах от лидера.
Воспитанник тюменского биатлона, а ныне свердловский биатлонист Антон Шипулин хладнокровно закрыл все мишени на обоих огневых рубежах и тем самым сократил отставание от Шемпа до 15 секунд. Немца же в стойке подвела стрельба и в итоге оба соперника ушли к финишу бок о бок. На самой финишной прямой Антон мастерски обошел соперника и завоевал для сборной России золотую медаль. Третьими на дистанции стали австрийцы.