Местные травматологи активно применяют малотравматичные методики

В Областной клинической больнице № 1 активно применяют артроскопические (малотравматичные) методики операций на коленном, плечевом и тазобедренном суставах. Такие операции проводятся через проколы (без разрезов), что позволяет быстрее «встать на ноги» и намного раньше вернуться домой, чем при традиционных методиках операций. Об этом сообщает пресс-служба больницы.
Например, при повреждении мениска, застарелой травме связочного аппарата, сухожилий, деформаций стоп и большого пальца стопы, доброкачественных образований суставов, при привычном вывихе плеча пациент выписывается домой уже на 3–4 день после операции. Время нахождения в стационаре после пластики связок составляет 8–10 дней, а после проведения высокотехнологичных операций по эндопротезированию коленных и тазобедренных суставов — 10–15 дней.
«Среди наших пациентов есть люди разного возраста. За помощью к нам приезжают жители Ишима, Ялуторовска, Тобольска, районов юга Тюменской области, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. Артроскопические методики, которые мы применяем, дают хороший результат и позволяют человеку быстрее вернуться к обычной жизни», — сказал заведующий травматолого-ортопедическим отделением Евгений Лукьянов.
Фото: gazeta-russia.ru