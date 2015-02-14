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Местные травматологи активно применяют малотравматичные методики

14 февраля 2015, 14:46
Около 700 операций провели врачи-ортопеды-травматологи Областной клинической больницы № 1 в 2014 году, из них по эндопротезированию суставов-133 операции.
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Тюмень

В Областной клинической больнице № 1 активно применяют артроскопические (малотравматичные) методики операций на коленном, плечевом и тазобедренном суставах. Такие операции проводятся через проколы (без разрезов), что позволяет быстрее «встать на ноги» и намного раньше вернуться домой, чем при традиционных методиках операций. Об этом сообщает пресс-служба больницы.

Например, при повреждении мениска, застарелой травме связочного аппарата, сухожилий, деформаций стоп и большого пальца стопы, доброкачественных образований суставов, при привычном вывихе плеча пациент выписывается домой уже на 3–4 день после операции. Время нахождения в стационаре после пластики связок составляет 8–10 дней, а после проведения высокотехнологичных операций по эндопротезированию коленных и тазобедренных суставов — 10–15 дней.

«Среди наших пациентов есть люди разного возраста. За помощью к нам приезжают жители Ишима, Ялуторовска, Тобольска, районов юга Тюменской области, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. Артроскопические методики, которые мы применяем, дают хороший результат и позволяют человеку быстрее вернуться к обычной жизни», — сказал заведующий травматолого-ортопедическим отделением Евгений Лукьянов.

Фото: gazeta-russia.ru

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