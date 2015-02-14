Местные травматологи активно применяют малотравматичные методики

В Областной клинической больнице № 1 активно применяют артроскопические (малотравматичные) методики операций на коленном, плечевом и тазобедренном суставах. Такие операции проводятся через проколы (без разрезов), что позволяет быстрее «встать на ноги» и намного раньше вернуться домой, чем при традиционных методиках операций. Об этом сообщает пресс-служба больницы.