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В ГИБДД ищут сбившего пенсионерку водителя

13 февраля 2015, 13:43
В пятом часу вечера в четверг, 12 февраля, на улице 50 лет Октября у дома № 3/1, на регулируемом пешеходном переходе, неизвестный автомобиль сбил 56-летнюю женщину.

У пострадавшей ушиб позвоночника, сообщает областная Госавтоинспекция. Автомашина с места происшествия скрылась. Розыск водителя ведут сотрудники ГИБДД.

Очевидцев этого происшествия просят обратиться в отделение розыска полка ДПС ГИБДД по телефонам 794–589, 794–686, или в дежурную часть ГИБДД по телефону 794–610.

Еще один пешеход был травмирован накануне на улице Республики. В одиннадцатом часу дня там автомобиль Kia Rio сбил пешехода. По предварительным данным, 28-летний молодой человек находился на проезжей части вне пешеходного перехода. В результате происшествия он получил травму головы.

Аналогичное ДТП произошло примерно в это же время на улице ветеранов Труда. Здесь автомобиль Hyundai сбил 32-летнюю женщину, переходившую дорогу вне пешеходного перехода. У пострадавшей травма колена.

#Новости#Автомобили#Транспорт#Маша#Общество
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