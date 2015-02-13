В ГИБДД ищут сбившего пенсионерку водителя

У пострадавшей ушиб позвоночника, сообщает областная Госавтоинспекция. Автомашина с места происшествия скрылась. Розыск водителя ведут сотрудники ГИБДД.
Очевидцев этого происшествия просят обратиться в отделение розыска полка ДПС ГИБДД по телефонам 794–589, 794–686, или в дежурную часть ГИБДД по телефону 794–610.
Еще один пешеход был травмирован накануне на улице Республики. В одиннадцатом часу дня там автомобиль Kia Rio сбил пешехода. По предварительным данным, 28-летний молодой человек находился на проезжей части вне пешеходного перехода. В результате происшествия он получил травму головы.
Аналогичное ДТП произошло примерно в это же время на улице ветеранов Труда. Здесь автомобиль Hyundai сбил 32-летнюю женщину, переходившую дорогу вне пешеходного перехода. У пострадавшей травма колена.