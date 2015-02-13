В ГИБДД ищут сбившего пенсионерку водителя

Еще один пешеход был травмирован накануне на улице Республики. В одиннадцатом часу дня там автомобиль Kia Rio сбил пешехода. По предварительным данным, 28-летний молодой человек находился на проезжей части вне пешеходного перехода. В результате происшествия он получил травму головы.