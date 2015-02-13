Цена на электроэнергию выросла для определенных групп тюменцев

С 1 января 2015 года в соответствии с распоряжением РЭК Тюменской области, ХМАО и ЯНАО № 102 от 19 декабря 2014 года некоторые группы потребителей будут оплачивать электроэнергию по цене 2,25 руб./кВтч.