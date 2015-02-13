Цена на электроэнергию выросла для определенных групп тюменцев

Изменения затронули:
— садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан;
— содержащиеся за счет прихожан религиозные организации;
— объединения граждан, приобретающих электрическую энергию для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи);
— некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждан, владеющих отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности, расположенные в сельских населенных пунктах.
Ранее стоимость электричества для вышеуказанных потребителей составляла 1,58 руб/кВт.ч.
Подробнее с решением РЭК можно ознакомится на официальном сайте комиссии и на сайте www.tesbyt.ru, информирует ЭК «Восток».