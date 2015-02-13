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Цена на электроэнергию выросла для определенных групп тюменцев

13 февраля 2015, 17:00
С 1 января 2015 года в соответствии с распоряжением РЭК Тюменской области, ХМАО и ЯНАО № 102 от 19 декабря 2014 года некоторые группы потребителей будут оплачивать электроэнергию по цене 2,25 руб./кВтч.

Изменения затронули:

— садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан;

— содержащиеся за счет прихожан религиозные организации;

— объединения граждан, приобретающих электрическую энергию для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи);

— некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждан, владеющих отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности, расположенные в сельских населенных пунктах.

Ранее стоимость электричества для вышеуказанных потребителей составляла 1,58 руб/кВт.ч.

Подробнее с решением РЭК можно ознакомится на официальном сайте комиссии и на сайте www.tesbyt.ru, информирует ЭК «Восток».

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