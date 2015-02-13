Под Ялуторовском в ДТП погибли четыре человека

В восьмом часу утра на 9 км автодороги Ялуторовск — Ярково произошло столкновение автомобилей Hyundai Solaris и «Лада Приора». По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai при совершении маневра обгона, выехал на полосу встречного движения, по которой двигалась «Лада».
В результате ДТП трое мужчин, ехавших в «Ладе» погибли на месте аварии. Водитель Solaris от полученных травм скончался по дороге в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются, сообщает пресс-служба областного УМВД.
На месте ДТП продолжают работать сотрудники ГИБДД. Значительных затруднений в движении в месте аварии не наблюдается.