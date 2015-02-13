Под Ялуторовском в ДТП погибли четыре человека

В восьмом часу утра на 9 км автодороги Ялуторовск — Ярково произошло столкновение автомобилей Hyundai Solaris и «Лада Приора». По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai при совершении маневра обгона, выехал на полосу встречного движения, по которой двигалась «Лада».