Часть тюменских депутатов лишили зарплаты

Поправка предлагает восстановить ранее существовавшую в Тюменской области практику, когда на постоянной основе в парламенте могли работать не более 50% депутатов от общего числа. При этом новые правила будут работать после избрания депутатов Тюменской областной думы шестого, то есть следующего, созыва.