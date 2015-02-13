Часть тюменских депутатов лишили зарплаты

Изменения в закон «Об основах организации и деятельности Тюменской областной думы» приняли в первом и втором, окончательном, чтениях.
Поправка предлагает восстановить ранее существовавшую в Тюменской области практику, когда на постоянной основе в парламенте могли работать не более 50% депутатов от общего числа. При этом новые правила будут работать после избрания депутатов Тюменской областной думы шестого, то есть следующего, созыва.
Депутат Михаил Селюков отметил, что в преамбуле говорится, что законопроект написан в целях сокращения расходов на содержание государственного аппарата в соответствии с посланием президента РФ. «Я хочу узнать, на сколько сократятся расходы на содержание тюменского аппарата думы?», — поинтересовался он.
«Сумму я не назову, но экономия будет на командировочные, транспортные расходы, телефонные разговоры», — уточнил спикер парламента Сергей Корепанов.
Напомним, законопроект был внесен в Думу в декабре 2014 года председателем регионального парламента Сергеем Корепановым и руководителем депутатской фракции «Единая Россия» Андреем Артюховым.
Фото: nakanune.ru