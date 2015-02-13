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Часть тюменских депутатов лишили зарплаты

13 февраля 2015, 12:31
Число депутатов Тюменской областной думы, работающих на постоянной основе, сократили с 28 до 24 человек.

Изменения в закон «Об основах организации и деятельности Тюменской областной думы» приняли в первом и втором, окончательном, чтениях.

Поправка предлагает восстановить ранее существовавшую в Тюменской области практику, когда на постоянной основе в парламенте могли работать не более 50% депутатов от общего числа. При этом новые правила будут работать после избрания депутатов Тюменской областной думы шестого, то есть следующего, созыва.

Депутат Михаил Селюков отметил, что в преамбуле говорится, что законопроект написан в целях сокращения расходов на содержание государственного аппарата в соответствии с посланием президента РФ. «Я хочу узнать, на сколько сократятся расходы на содержание тюменского аппарата думы?», — поинтересовался он.

«Сумму я не назову, но экономия будет на командировочные, транспортные расходы, телефонные разговоры», — уточнил спикер парламента Сергей Корепанов.

Напомним, законопроект был внесен в Думу в декабре 2014 года председателем регионального парламента Сергеем Корепановым и руководителем депутатской фракции «Единая Россия» Андреем Артюховым.

Фото: nakanune.ru

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