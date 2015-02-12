В Тюменской области обеспокоены гибелью детей при пожарах

По ее словам, вина за гибель детей полностью лежит на взрослых. Основными причинами гибели детей при пожарах были оставление детей дошкольного возраста без присмотра, не соблюдение родителями требований пожарной безопасности, не знание взрослыми правил безопасного устройства дома.
А именно, многие беспечные родители устанавливали на окнах глухие решетки, отказывались от размещения в домах пожарных извещателей, а также не владели элементарными знаниями о правильных действиях до приезда пожарных служб и приемами спасения детей.
Галина Калюжная вспомнила о трагическом случае, который произошел в декабре 2014 года в Ярково, где от отравления угарным газом при пожаре погибли четверо детей. Их мать вернулась домой в состоянии алкогольного опьянения и обнаружила трупы погибших. Как оказалось, она была взята под контроль социальными службами еще в 2012 году. Однако системных замечаний в ее адрес не было. Она значилась как «изредка выпивающая».
Однако, по словам Галины Калюжной, держать под контролем данную семью следовало руководствуясь не только внешними признаками. «Мать регулярно отводила детей в школу, малыши всегда были опрятно одеты, никогда не жаловались. По необходимости она водила детей в больницу. Однако все это было под контролем бабушки. Когда же та уехала на работу вахтовым методом и оставила свою дочь одну с детьми, поведение женщины резко изменилось. В тот печальный день она пошла с подругой в кафе, где забыла обо всех ограничениях. На данный момент все неполные и малообеспеченные семьи поставлены на жесткий контроль», — пояснила Калюжная.
По словам уполномоченного по правам ребенка, в большинстве случаев детей можно было спасти. «Каждая семья может позволить себе установить в своем доме дымовой противопожарный извещатель, который стоит 140–500 рублей. Даже он один смог бы предотвратить многие трагедии», — сказала она.
В связи с участившимися случаями гибели детей при пожарах, в настоящий момент приняты меры по усилению разъяснительной работы среди населения, в сельской местности осуществлены подворные обходы по семьям группы риска, многодетным, неполным семьям с ознакомлением под роспись с правилами пожарной безопасности. Кроме того, в настоящее время начата работа по созданию фильма, информирующего население о правилах устройства безопасного дома, правилах поведения при возникновении пожара, правилах спасения детей.
Фото: http://tov.uchise.ru