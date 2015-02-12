В Тюменской области обеспокоены гибелью детей при пожарах

Однако, по словам Галины Калюжной, держать под контролем данную семью следовало руководствуясь не только внешними признаками. «Мать регулярно отводила детей в школу, малыши всегда были опрятно одеты, никогда не жаловались. По необходимости она водила детей в больницу. Однако все это было под контролем бабушки. Когда же та уехала на работу вахтовым методом и оставила свою дочь одну с детьми, поведение женщины резко изменилось. В тот печальный день она пошла с подругой в кафе, где забыла обо всех ограничениях. На данный момент все неполные и малообеспеченные семьи поставлены на жесткий контроль», — пояснила Калюжная.