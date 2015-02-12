Тюменцы отстаивают права детей на жилье и равное общение с родителями

Как рассказала уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Галина Калюжная, прежде всего, обращения граждан касаются вопросов защиты прав детей на жилье. На втором месте — обеспечение права детей на равное общение с родителями, родственниками, исполнения судебных решений по вопросам определения места жительства.
Галина Калюжная объяснила, что во многих случаях в защиту прав детей обращаются к уполномоченному по правам ребенка, когда уже вынесено судебное решение или на момент вступления решения в законную силу. При этом, в случае своевременного обращения уполномоченным было бы подготовлено заключение в суд, которое с учетом полученных на запросы уполномоченного дополнительных доказательств в интересах несовершеннолетних, могло бы повлиять на принятие судом решения в интересах детей.
«Так, например, сложная ситуация произошла с квартирой, которая находится в Липецкой области. Мать ребенка погибла в авиакатастрофе. На ней числилось жилье, в котором она проживала совместно с ребенком, бабушкой и дедушкой. Когда мамы не стало, родственники обратились к нам с вопросом присуждения ребенку доли квартиры. Мы, в свою очередь, обратились в прокуратуру Тюменской области. Будем разбираться, организуем выезд в Липецкую область», — рассказала уполномоченный по правам ребенка.
Также в адрес уполномоченного поступает немало обращений со стороны граждан по проблемам взаимоотношений между подростками, конфликтных ситуаций среди сверстников, между детьми и их родителями. Галина Калюжная прокомментировала: «Зачастую родители совсем не знают своих детей. Думают, что им известно все об их ребенке, а когда возникает конфликт, открываются совсем другие стороны его характера. Во многих ситуациях я лично выезжаю в школы, выясняю весь алгоритм произошедшего. Случается и так, что дети помирились, а родители продолжают ругаться. И тут уже начинается работа с самими родителями».
В общей структуре обращений в 2014 году более 47% составили письменные обращения, из них 57% поступили в электронном виде. В ходе личного приема к уполномоченному обратился 61 человек.
Фото: http://documental.su