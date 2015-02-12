Тюменцы отстаивают права детей на жилье и равное общение с родителями

Также в адрес уполномоченного поступает немало обращений со стороны граждан по проблемам взаимоотношений между подростками, конфликтных ситуаций среди сверстников, между детьми и их родителями. Галина Калюжная прокомментировала: «Зачастую родители совсем не знают своих детей. Думают, что им известно все об их ребенке, а когда возникает конфликт, открываются совсем другие стороны его характера. Во многих ситуациях я лично выезжаю в школы, выясняю весь алгоритм произошедшего. Случается и так, что дети помирились, а родители продолжают ругаться. И тут уже начинается работа с самими родителями».