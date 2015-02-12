Тюменцев зовут на продовольственную ярмарку

На ярмарке будет представлена продукция сельхозпроизводителей юга области, фермерских хозяйств, местных предприятий и оптовых организаций: мясо, мясо птицы, рыба и рыбная продукция, овощи, картофель, яйцо и другие продукты питания. У тюменцев будет возможность приобрести продукцию по ценам ниже средних розничных цен по городу.
К примеру, цена на говядину — 270 рублей за 1 кг., на свинину — 200 рублей за 1 кг, на мясо кур — 125 рублей за 1 кг, масло рапсовое — 55 рублей за 1 л, масло растительное рафинированное — до 58 рублей за 1 л, молоко питьевое 2,5% жирности — до 30,60 рублей за упаковку, молоко питьевое 3,2% жирности — до 33,30 рублей за упаковку, яйцо столовое — до 50 рублей за десяток, картофель — 20 рублей за 1 кг, капуста — 20 рублей за 1 кг, свекла столовая — 18 рублей за 1 кг, крупа гречневая — до 64 рублей за 1 кг, сахар песок до 53 рублей. При покупке мелким оптом предусмотрены дополнительные скидки.
Продажа товаров будет организована в ТРЦ «Заречный двор» по адресу: Солнечный проезд, 11, на прилегающей территории к рынку «Михайловский» (ул. Федюнинского, 55), в ТЦ «П.О.Р.Т." по ул. Мельникайте, 126, к.2, а также на прилегающей территории к ОАО «Тюменская ярмарка» по адресу: ул. Севастопольская, 12, — сообщают в департаменте потребительского рынка администрации города Тюмени.
Время проведения: с 9 до 15 часов.
Фото: http://www.newsvl.ru