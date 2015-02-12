22 млн собрали единороссы на ремонт памятников

По большинству памятников уже начаты работы. В частности, по предложению главы администрации Тобольска, секретаря местного отделения «Единой России» Владимира Мазура, в рамках подготовки к празднованию будет отреставрирован памятник воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, построенный в Тобольске к 50-летию Победы. Проект уже готов, на все работы необходимо 6 млн 700 тысяч рублей. Планируется установить вертикально плиты из гранита с именами погибших воинов рядом с Вечным огнем. Члены фракции «Единая Россия» Андрей Артюхов, Николай Барышников, Геннадий Корепанов, Владимир Майер и Фуат Сайфитдинов приняли решение о финансировании ремонта памятника в Тобольске из своих депутатских фондов. Об этом сообщает пресс-служба ТРО партии «Единая Россия».