22 млн собрали единороссы на ремонт памятников

В 2014 году депутатской фракцией «Единая Россия» регионального парламента было принято решение направить не менее чем по 500 тысяч рублей от каждого члена фракции на ремонт памятников воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Курирует эту работу депутат Геннадий Корепанов. Он рассказал, что уже выделено из фондов депутатов более 22 млн рублей на эту работу, но сбор еще продолжается.
Как отметил руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Артюхов, некоторые члены фракции выделили больше средств, чем было запланировано. «В частности, учитывая важность темы, больше двух миллионов направили депутаты Юрий Конев и Андрей Осадчук», — уточнил Андрей Артюхов.
По большинству памятников уже начаты работы. В частности, по предложению главы администрации Тобольска, секретаря местного отделения «Единой России» Владимира Мазура, в рамках подготовки к празднованию будет отреставрирован памятник воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, построенный в Тобольске к 50-летию Победы. Проект уже готов, на все работы необходимо 6 млн 700 тысяч рублей. Планируется установить вертикально плиты из гранита с именами погибших воинов рядом с Вечным огнем. Члены фракции «Единая Россия» Андрей Артюхов, Николай Барышников, Геннадий Корепанов, Владимир Майер и Фуат Сайфитдинов приняли решение о финансировании ремонта памятника в Тобольске из своих депутатских фондов. Об этом сообщает пресс-служба ТРО партии «Единая Россия».
Фото: razboynikova.blogspot.ru