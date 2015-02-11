В ДТП на трассе Курган — Тюмень пострадали три человека

Во втором часу дня во вторник, 10 февраля, на 69 км автодороги Курган — Тюмень столкнулись автомобили Daewoo Nexia и ГАЗ-3110.
За рулем Daewoo находился 34-летний житель Нефтеюганска. Мужчина не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и допустил столкновение с отечественным автомобилем, сообщает пресс-служба ГИБДД Курганской области.
В результате ДТП водитель иномарки, а также два пассажира, получили телесные повреждения различной степени тяжести. Обстоятельства ДТП выясняются.