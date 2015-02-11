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Полицейские проверили оптовые базы на Лесобазе

11 февраля 2015, 09:23
Тюменская полиция проводит мероприятия, направленные на пресечение нелегальной миграции. Так, накануне сотрудники ОП№ 3 проверили оптовые базы, расположенные на территории обслуживания отдела.
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Тюмень

Тюменская полиция проводит мероприятия, направленные на пресечение нелегальной миграции. Так, накануне сотрудники ОП№ 3 проверили оптовые базы, расположенные на территории обслуживания отдела.

С находящимися на базах гражданами, а также с посетителями проводились профилактические беседы. Всего в отдел полиции были доставлены 82 человека, у всех проверили паспорта. Мигрантов постановили на профилактические фото- и дактоучеты. За время проведения мероприятия по фактам выявления нарушений миграционного законодательства составлено 12 административных протоколов.

«Данная операция не единичное мероприятие, она проводится на постоянной основе. В течение года сотрудниками полиции регулярно проводятся точечные мероприятия по выявлению возможных мест скопления граждан, не имеющих российского гражданства или не получивших разрешения на работу», — сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Тюмени.

#Новости#Мигранты#Тюмень#УМВД России по г. Тюмени#Таня#Общество
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