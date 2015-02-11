Полицейские проверили оптовые базы на Лесобазе

С находящимися на базах гражданами, а также с посетителями проводились профилактические беседы. Всего в отдел полиции были доставлены 82 человека, у всех проверили паспорта. Мигрантов постановили на профилактические фото- и дактоучеты. За время проведения мероприятия по фактам выявления нарушений миграционного законодательства составлено 12 административных протоколов.