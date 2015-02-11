Полицейские проверили оптовые базы на Лесобазе

Тюменская полиция проводит мероприятия, направленные на пресечение нелегальной миграции. Так, накануне сотрудники ОП№ 3 проверили оптовые базы, расположенные на территории обслуживания отдела.
С находящимися на базах гражданами, а также с посетителями проводились профилактические беседы. Всего в отдел полиции были доставлены 82 человека, у всех проверили паспорта. Мигрантов постановили на профилактические фото- и дактоучеты. За время проведения мероприятия по фактам выявления нарушений миграционного законодательства составлено 12 административных протоколов.
«Данная операция не единичное мероприятие, она проводится на постоянной основе. В течение года сотрудниками полиции регулярно проводятся точечные мероприятия по выявлению возможных мест скопления граждан, не имеющих российского гражданства или не получивших разрешения на работу», — сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Тюмени.