Актеры «Молодежки» расскажут, как снимался сериал

На протяжении шоу, длящегося 90 минут, музыканты исполнят полюбившиеся всем песни из сериала. А актёры расскажут о фильме: как возникла идея, почему именно хоккей, есть ли у команды прототип в реальной жизни — одним словом, погрузят в закулисную кухню. Кроме того, раскроют секреты кастинга и некоторые тонкости съемочного процесса. На экране будут показаны эпизоды, не вошедшие в ТВ-версию, а также курьезные моменты съёмочного процесса. Желающие смогут задать вопросы участникам проекта, принять участие в конкурсах и получить памятные сувениры от «Молодёжки».