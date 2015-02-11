Актеры «Молодежки» расскажут, как снимался сериал

Прозвучат музыкальные хиты сериала в исполнении групп «Интонация» и «Та сторона». Постановка Вадима Воронова (Русские перцы на Русском радио).
Концертный тур сериала «Молодёжка» — это то, чего ждали уже полтора года многочисленные поклонники телепроекта по всей России. Появившись на канале СТС осенью 2013 года, сериал уже ко второму сезону стал самым рейтинговым его проектом.
Отлично снятое кино, рассказывающее о судьбе провинциальной хоккейной команды, пришлось по нраву и подросткам, и их родителям, заняв первое место в своём таймслоте среди зрителей от 10 до 45 лет.
По многочисленным просьбам поклонников сериала был организован концертный тур. В нём принимают участие актёры, сыгравшие главные роли в «Молодёжке» и музыканты, написавшие саундтрек к фильму. Это лауреаты премии «Золотой Граммофон» группа «Интонация», известная зрителям СТС ещё и по музыке к сериалу «Физика или Химия», и кумиры пользователей соцсетей группа «Та Сторона».
На протяжении шоу, длящегося 90 минут, музыканты исполнят полюбившиеся всем песни из сериала. А актёры расскажут о фильме: как возникла идея, почему именно хоккей, есть ли у команды прототип в реальной жизни — одним словом, погрузят в закулисную кухню. Кроме того, раскроют секреты кастинга и некоторые тонкости съемочного процесса. На экране будут показаны эпизоды, не вошедшие в ТВ-версию, а также курьезные моменты съёмочного процесса. Желающие смогут задать вопросы участникам проекта, принять участие в конкурсах и получить памятные сувениры от «Молодёжки».
Мероприятие, постановку которого осуществил лауреат Книги рекордов Гиннесса, самый рейтинговый радиоведущий России Вадим Воронов («Русские Перцы на Русском Радио»), отличается высоким уровнем социальной ответственности. А его лейтмотивом, так же, как и в сериале, станут жизненные ценности, на которые стоит ориентироваться подросткам: спорт, семья, дружба, любовь…
Гостей ждёт тёплая атмосфера, яркие впечатления и приятные сюрпризы! В финале состоится премьера песни, которую музыканты исполнят вместе с артистами.