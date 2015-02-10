В Тюмени выбрали «Мисс Каток Пионер 2015»

За почетный титул в первом этапе боролись девять замечательных девушек. И только пятеро прошли во второй финальный этап. Участницам нужно было представить себя в конкурсе визиток, рассказав о себе во время катания на льду. Самым смешным оказался конкурс ответов на шуточные вопросы, где конкурсанткам предстояло проявить свои смекалку и находчивость. И, на завершающем этапе, девушки проявили свои актерские способности — одна за другой перевоплощались в сказочных героинь: Золушку, Царевну Лебедь, Спящую красавицу, Дюймовочку, Бабу-Ягу.