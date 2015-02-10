В Тюмени выбрали «Мисс Каток Пионер 2015»

Любители активного зимнего отдыха собрались в субботу на открытой ледовой площадке Дворца «Пионер», чтобы принять участие в массовых катаниях, а также выбрать «Мисс Каток Пионер 2015».
За почетный титул в первом этапе боролись девять замечательных девушек. И только пятеро прошли во второй финальный этап. Участницам нужно было представить себя в конкурсе визиток, рассказав о себе во время катания на льду. Самым смешным оказался конкурс ответов на шуточные вопросы, где конкурсанткам предстояло проявить свои смекалку и находчивость. И, на завершающем этапе, девушки проявили свои актерские способности — одна за другой перевоплощались в сказочных героинь: Золушку, Царевну Лебедь, Спящую красавицу, Дюймовочку, Бабу-Ягу.
В итоге без наград не осталась ни одна претендентка. Номинации распределились следующим образом: «Мисс Элегантность» Анна Кондратенко, «Мисс Энергия» — Анастасия Павлова, «Мисс Хрустальный конек» — Алина Идиятова, «Мисс зрительских симпатий» — Франческа Янаева. Почетного звания «Мисс Каток Пионер 2015» удостоена Надежда Алерская.
В качестве наград участницы получили призы от организаторов и спонсоров конкурса (сертификат на посещение мастер-класса в салон красоты «Anabel», абонемент от сети кофеен Coffee like, сертификат от бутика модных аксессуаров «Selena», фотосессия от профессионального фотографа Марии Иньковой, а также сладкие подарки).
Также в этот вечер для всех присутствующих были организованы конкурсы на скорость, ловкость и сноровку, сообщает пресс-служба ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер», Самые юные любители зимнего отдыха, которые только начинают стоять на коньках, получили ценные советы от тренера школы фигурного катания «Хрустальный конек» Динары Мутолаповой.
«Это было отличное мероприятие! Потрясающая погода, гладкий лед, интересные конкурсы, находчивые участницы и заслуженная победа Надежды Алерской. Теперь у нашего катка есть своя Мисс», — отметила педагог-организатор Центра искусств и культуры Дворца «Пионер» Наталья Якупова.