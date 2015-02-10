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Пришло время привиться от клещевого энцефалита

10 февраля 2015, 16:53
Заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом выросла на 6% в 2014 году. Об этом на пресс-конференции сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо.
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Тюмень

В прошлом году за счет областного бюджета противоклещевыми обработками было охвачено 5 тысяч га, в 2013 году — 4,5 тысяч га. Более 85 тысяч человек было привито против клещевого энцефалита. «Вакцинация — это главная мера профилактики против клещевого энцефалита на эндемичной территории. Мы рекомендуем ставить детям прививки с 2 летнего возраста, но ничего страшного нет, если сделать вакцинацию в более раннем. Кроме того, согласно новым изменениям в СанПиН 95% детского населения должно быть привито против клещевого энцефалита, — сказала Галина Шарухо. — Уже пора готовиться к новому эпидсезону и начинать прививаться по полной схеме».

Напомним, чтобы получить иммунитет от клещевого энцефалита, необходимо пройти серию из трех прививок. По стандартной схеме первые две прививки ставят в холодное время года с интервалом в несколько месяцев, а третью — через год после второй. Допустима и вакцинация по экстренной схеме, когда прививки ставят с интервалом в несколько недель.

Управление Роспотребнадзора напоминает, что вакцинация против клещевого энцефалита проводятся в государственных лечебных учреждениях и негосударственных медицинских центрах.

Фото: rabbal.ru

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