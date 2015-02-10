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Напавший на девочку в подъезде педофил предстанет перед судом

10 февраля 2015, 15:27
В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, который напал в подъезде дома на 10-летнюю девочку. Он обвиняется по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (покушение на насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).
Сюжет
Тюмень

11 марта 2014 года уроженец Республики Узбекистан подрабатывал в одном из жилых домов на улице Широтной — разгружал строительные материалы. При этом мужчина был пьян. В подъезде он встретил незнакомую девочку, возвращавшуюся домой после школы.

«Пользуясь отсутствием на площадке других людей и зная, что кабина лифта находится на верхних этажах, а также осознавая свое физическое превосходство перед ребенком, он решил совершить в отношении девочки насильственные действия сексуального характера. Однако довести свой преступный умысел до конца не смог: лифт начал спускаться вниз. Девочка закричала, призывая на помощь. Злоумышленник вышел из подъезда», — рассказали в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

Забежав домой, девочка сообщила о произошедшем маме. Они вместе спустились вниз, и женщина попыталась сфотографировать педофила на мобильный телефон. Однако мужчина закрыл лицо руками и скрылся.

В ходе следствия мигрант был задержан и заключен под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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