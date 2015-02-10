Напавший на девочку в подъезде педофил предстанет перед судом

11 марта 2014 года уроженец Республики Узбекистан подрабатывал в одном из жилых домов на улице Широтной — разгружал строительные материалы. При этом мужчина был пьян. В подъезде он встретил незнакомую девочку, возвращавшуюся домой после школы.
«Пользуясь отсутствием на площадке других людей и зная, что кабина лифта находится на верхних этажах, а также осознавая свое физическое превосходство перед ребенком, он решил совершить в отношении девочки насильственные действия сексуального характера. Однако довести свой преступный умысел до конца не смог: лифт начал спускаться вниз. Девочка закричала, призывая на помощь. Злоумышленник вышел из подъезда», — рассказали в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
Забежав домой, девочка сообщила о произошедшем маме. Они вместе спустились вниз, и женщина попыталась сфотографировать педофила на мобильный телефон. Однако мужчина закрыл лицо руками и скрылся.
В ходе следствия мигрант был задержан и заключен под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.