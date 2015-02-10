Напавший на девочку в подъезде педофил предстанет перед судом

«Пользуясь отсутствием на площадке других людей и зная, что кабина лифта находится на верхних этажах, а также осознавая свое физическое превосходство перед ребенком, он решил совершить в отношении девочки насильственные действия сексуального характера. Однако довести свой преступный умысел до конца не смог: лифт начал спускаться вниз. Девочка закричала, призывая на помощь. Злоумышленник вышел из подъезда», — рассказали в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.