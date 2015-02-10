Минздрав проверит содержания бактерий в трубках кальянов

По словам Хамзаева, аналогичную проверку уже провели санэпидемиологи в Казахстане: «Поехали в три-четыре заведения… со шланга изнутри проверили на бактерии. Табак это детские игры — те бактерии, которые аккумулируются во время курения, там есть все, что можно».