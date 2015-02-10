nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Минздрав проверит содержания бактерий в трубках кальянов

10 февраля 2015, 09:24
Министерство здравоохранения РФ намерено инициировать проверку содержания бактерий в курительных трубках кальянов, об этом заявила Директор департамента охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека Минздрава Марина Шевырева.
Сюжет
Тюмень

В Общественной палате РФ прошло нулевое чтение проекта Федерального закона «О внесении изменений в статью 19 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы можем предложить институту научно-исследовательскому сделать такой анализ и по результатам подумать, как можно дополнительно регулировать эту проблему», — сказала Шевырева в ответ на инициативу первого заместителя председателя Комиссии по поддержке молодежных инициатив Общественной палаты РФ, руководителя Федерального проекта «Трезвая Россия» Султана Хамзаева проверить кальянные трубки на содержание бактерий.

По словам Хамзаева, аналогичную проверку уже провели санэпидемиологи в Казахстане: «Поехали в три-четыре заведения… со шланга изнутри проверили на бактерии. Табак это детские игры — те бактерии, которые аккумулируются во время курения, там есть все, что можно».

Закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» был принят в 2013 году.

Фото: mywishlist.ru

#Новости#Кальян#Минздрав РФ#Тюмень#Медицина#Саша#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25