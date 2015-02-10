Минздрав проверит содержания бактерий в трубках кальянов

В Общественной палате РФ прошло нулевое чтение проекта Федерального закона «О внесении изменений в статью 19 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы можем предложить институту научно-исследовательскому сделать такой анализ и по результатам подумать, как можно дополнительно регулировать эту проблему», — сказала Шевырева в ответ на инициативу первого заместителя председателя Комиссии по поддержке молодежных инициатив Общественной палаты РФ, руководителя Федерального проекта «Трезвая Россия» Султана Хамзаева проверить кальянные трубки на содержание бактерий.
По словам Хамзаева, аналогичную проверку уже провели санэпидемиологи в Казахстане: «Поехали в три-четыре заведения… со шланга изнутри проверили на бактерии. Табак это детские игры — те бактерии, которые аккумулируются во время курения, там есть все, что можно».
Закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» был принят в 2013 году.
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