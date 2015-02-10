Летний отдых в России подорожает на 15%

Рост цен на туры по стране вызван новыми тарифами гостиниц на Черноморском побережье. Отельеры объясняют рост цен на летний сезон резким увеличением внутреннего турпотока, который в 2014 году вырос на 30%.
По словам Усманского, подорожание туров происходит в связи с высоким уровнем инфляции, из-за которого отельеры на Черноморском побережье подняли цены на проживание.
«Поставщики продуктов питания для отелей увеличили цены на 20–30%, персонал подорожал на 5–10%», — пояснил он. Как сообщало ИА REGNUM, туристические поездки за рубеж на предстоящее лето подорожали на 45–50% по сравнению с годом ранее, а к лету предстоит подорожание еще на 30%.
Некоторые страны популярные среди российских туристов пытаются минимизировать рост цен. Так, Египет заявил о готовности перевести часть расчетов с российской стороной в рубли, а Турция обсуждает возможность субсидирования чартерных авиарейсов, которые формируют российские туроператоры. Отметим, в 2014 году в России свою деятельность приостановили 28 туроператоров.
Фото: http://www.vesti.ru