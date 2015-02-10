Летний отдых в России подорожает на 15%

«Поставщики продуктов питания для отелей увеличили цены на 20–30%, персонал подорожал на 5–10%», — пояснил он. Как сообщало ИА REGNUM, туристические поездки за рубеж на предстоящее лето подорожали на 45–50% по сравнению с годом ранее, а к лету предстоит подорожание еще на 30%.