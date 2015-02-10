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Летний отдых в России подорожает на 15%

10 февраля 2015, 10:53
Стоимость туров на внутренние направления вырастет на 9–15% вслед за зарубежными турами, которые за год из-за девальвации рубля подорожали на 50%. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Илья Уманский.
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Отдых

Рост цен на туры по стране вызван новыми тарифами гостиниц на Черноморском побережье. Отельеры объясняют рост цен на летний сезон резким увеличением внутреннего турпотока, который в 2014 году вырос на 30%.

По словам Усманского, подорожание туров происходит в связи с высоким уровнем инфляции, из-за которого отельеры на Черноморском побережье подняли цены на проживание.

«Поставщики продуктов питания для отелей увеличили цены на 20–30%, персонал подорожал на 5–10%», — пояснил он. Как сообщало ИА REGNUM, туристические поездки за рубеж на предстоящее лето подорожали на 45–50% по сравнению с годом ранее, а к лету предстоит подорожание еще на 30%.

Некоторые страны популярные среди российских туристов пытаются минимизировать рост цен. Так, Египет заявил о готовности перевести часть расчетов с российской стороной в рубли, а Турция обсуждает возможность субсидирования чартерных авиарейсов, которые формируют российские туроператоры. Отметим, в 2014 году в России свою деятельность приостановили 28 туроператоров.

Фото: http://www.vesti.ru

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