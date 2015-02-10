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Готовились к каждой краже, но от полиции все равно не ушли

10 февраля 2015, 12:10
Тюменские полицейские задержали подозреваемых в серии краж. Один из них — ранее судимый тюменец — уже дал признательные показания.
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Тюмень

Тюменские полицейские задержали подозреваемых в серии краж. Один из них — ранее судимый тюменец — уже дал признательные показания.

Установлено, что в период с апреля 2013 года по июнь 2014 года этот мужчина и его сообщники незаконно проникали в квартиры, жилые дома, хозяйственные постройки в частном секторе и похищали имущество. Общая сумма причиненного серийными ворами ущерба — более 1,5 млн рублей.

Каждой краже предшествовала подготовка: злоумышленники подыскивали подходящий объект, а потом на автомобиле объезжали район вокруг определенного дома, чтобы убедиться не только в отсутствии хозяев, но и свидетелей.

«В жилые дома и квартиры фигурант проникал преимущественно через окна, вскрывая их с помощью заранее подготовленной отвертки, а в хозяйственные постройки — путем повреждения запорных устройств. Предметами преступного посягательства становились дорогостоящие электроинструменты, бытовая техника, электроника и ювелирные украшения. Часть противоправных деяний мужчина совершил в составе группы лиц с двумя другими ранее судимыми жителями Тюмени. Сообщники в случае появления посторонних должны были предупредить основного участника группы об опасности, а также оказать помощь в хищении чужого имущества и его транспортировке», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Украденные вещи подозреваемые продавали, а полученные от продажи деньги тратили на свои нужды.

В настоящее время фигуранты уголовного дела взяты под стражу.

#Новости#Кража#Тюмень#Таня#Происшествия
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