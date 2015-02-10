Готовились к каждой краже, но от полиции все равно не ушли

«В жилые дома и квартиры фигурант проникал преимущественно через окна, вскрывая их с помощью заранее подготовленной отвертки, а в хозяйственные постройки — путем повреждения запорных устройств. Предметами преступного посягательства становились дорогостоящие электроинструменты, бытовая техника, электроника и ювелирные украшения. Часть противоправных деяний мужчина совершил в составе группы лиц с двумя другими ранее судимыми жителями Тюмени. Сообщники в случае появления посторонних должны были предупредить основного участника группы об опасности, а также оказать помощь в хищении чужого имущества и его транспортировке», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.