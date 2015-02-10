Дело о разбое в «Сибнефтебанке»: задержан второй налетчик

Напомним, утром 21 января в «Сибнефтебанк» ворвались разбойники в медицинских масках, вооруженные обрезом охотничьего ружья и металлической дубинкой. Им нужны были деньги. Чтобы напугать работников банка, налетчики выстрелили вверх. Охранник оказал активное сопротивление злоумышленникам. Один из разбойников ударил мужчину по голове битой, однако, испугавшись, налетчики скрылись, так ничего и не похитив. Охранник получил телесные повреждения и позднее был доставлен в ОКБ № 2 машиной скорой помощи. Одного из налетчиков — 33-летнего жителя Югры — удалось задержать по «горячим следам».