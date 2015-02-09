«Восхождение Юпитер»: для тех, кому за тринадцать

Стоит сразу отметить, что создатели фильма с самого начала хорошо понимали свою основную целевую аудиторию: в отличие от всех предыдущих картин Вачовски, этот фильм носит рейтинг «13+», а не «16+». Конечно, не будем упрекать голливудских киносоздателей в излишнем внимании к подросткам (все же и ученикам восьмого класса нужно что-то смотреть), но все равно попробуем разложить этот фильм по полочкам и понять, что же может испортить впечатление от просмотра «Восхождение Юпитер».