«Восхождение Юпитер»: для тех, кому за тринадцать

Минувшая неделя отметились целым хороводом громких кинопремьер, одной из которых стал фантастический боевик «Восхождение Юпитер», авторами которого стали известные Энди и Лана Вачовски («Матрица», «Облачный атлас»).
Еще до российской премьеры фильма стало известно, что западная пресса разнесла первое трехмерное творение Вачовски в пух и прах. Фильм не спас ни огромный бюджет, ни громкая фамилия его авторов, ни популярная красотка Мила Кунис, сыгравшая главную роль. Чем же мог не понравиться зрителям фантастический блокбастер о королеве всех человекообразных во вселенной?
Юпитер Джонс — девушка, которой трудно позавидовать. Ее отца, американского астронома, убили, когда девочка еще жила в утробе матери (кстати сказать, образованной советской женщины, которая после убийства возлюбленного бежала из Санкт-Петербурга в Штаты, чтобы всю жизнь работать прислугой). Как и почти все члены ее многочисленной русской семьи, девушка целыми днями моет унитазы, выбрасывает мусор, пылесосит ковры и моет посуду.
Но ее жизнь неожиданно меняется, когда она узнает, что является реинкарнацией королевы всех живых существ во вселенной. Тут-то на нее начинают охоту все остальные наследники престола, чтобы властвовать всеми заселенными планетами. Юпитеру предстоят путешествия в самые отдаленные точки вселенной, встреча с различными цивилизациями и множество всего другого, что успели сочинить именитый голливудские сценаристы.
Но они, стоит отметить, знатно схалтурили. Фильм получился несказанно красочным (спасибо высоким киношным технологиям), местами очень веселым, но до невозможности глупым. Трудно представить, что создатели легендарной «Матрицы» и мозговыносящего «Облачного атласа» способны были сотворить такой вот не самый вкусный поп-корн для восьмиклассников.
Стоит сразу отметить, что создатели фильма с самого начала хорошо понимали свою основную целевую аудиторию: в отличие от всех предыдущих картин Вачовски, этот фильм носит рейтинг «13+», а не «16+». Конечно, не будем упрекать голливудских киносоздателей в излишнем внимании к подросткам (все же и ученикам восьмого класса нужно что-то смотреть), но все равно попробуем разложить этот фильм по полочкам и понять, что же может испортить впечатление от просмотра «Восхождение Юпитер».
Сюжет. Он прост, как пять копеек. Удивительно, но, по словам Вачовски, сценарий «Восхождение Юпитер» занимает 600 страниц. То ли нагло врут, то ли почерк у знаменитых сценаристов очень размашистый. Создается ощущение, что такую историю может сочинить любой из зрителей данной картины. Некоторые сцены выглядят как точные копии того, что было многократно показано во многих других подобных фильмах.
Актеры. Хоть роскошная актриса Милена Кунис родилась в СССР (г. Черновцы, ныне Украина) и была по рождению Мілена Марківна Куніс, но на дочку русской женщины она, увы, не похожа. Никакого национализма, но проще поверить, что красавица Милена родилась в Индии или Израиле, чем то, что ее родители — американец и русская. Конечно, Кунис в определенных моментах напоминает Анджелину Джоли в молодости, да и вообще известная голливудская прелестница, но верится в ее петербургское происхождение с большим трудом.
Спецэффекты. И тут мы подошли к огромному плюсу этого фильма. Очень динамично, красиво, богато, современно. Хорошая 3D-картинка придает фильму особую яркость. Собственно говоря, это все, ради чего стоит сходить на «Восхождение Юпитер».
Вполне вероятно, что гнев и досада кинокритиков не заглушат желание зрителей пойти в кино и увидеть все своими глазами (да и читают ли восьмиклассники отзывы каких-то там умников?). Поэтому можем ждать «Похождения Юпитер», «Изнеможение Юпитер» и «Возрождение Юпитер». Лишь бы картинка радовала глаз, а остальное — мелочи.