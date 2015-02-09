В Тюмени выступит ансамбль песни и пляски Черноморского флота

Предыстория Ансамбля песни и пляски Черноморского флота глубокими корнями уходит впервые годы прошлого столетия, именно на Черноморском флоте, в Севастополе, великим русским певцом Федором Шаляпиным в 1903 году был организован первый матросский хор, пользующийся большой популярностью среди моряков Севастопольского гарнизона. Позже приказом командования флота в марте 1932 года была организована небольшая группа певцов и танцоров, вошедших в состав созданного в это же время краснофлотского театра Черноморского флота.