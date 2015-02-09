В Тюмени выступит ансамбль песни и пляски Черноморского флота

Предыстория Ансамбля песни и пляски Черноморского флота глубокими корнями уходит впервые годы прошлого столетия, именно на Черноморском флоте, в Севастополе, великим русским певцом Федором Шаляпиным в 1903 году был организован первый матросский хор, пользующийся большой популярностью среди моряков Севастопольского гарнизона. Позже приказом командования флота в марте 1932 года была организована небольшая группа певцов и танцоров, вошедших в состав созданного в это же время краснофлотского театра Черноморского флота.
Первая артистическая группа ансамбля была сформирована из наиболее активных и одаренных участников матросской художественной самодеятельности при Севастопольском доме Красной Армии и Флота. Уже через год в ансамбль влилась группа профессиональных певцов и танцоров, которые своим опытом помогли дальнейшему росту художественно-исполнительского мастерства. Концертными площадками служили кубрики и палубы кораблей стройплощадки заводов и фабрик.
Коллектив пополняется новыми профессиональными артистами, расширяется репертуар, основу которого составляют песни о Родине, военно-морском флоте, русские, украинские народные песни, произведения русских и зарубежных классиков. За эти годы ансамбль выработал яркий индивидуальный стиль исполнения, который отличается солнечностью, радостью, молодостью духа, особым «черноморским лоском». Продолжается творческая работа с новым репертуаром, концертная деятельность, конкурсы, где ансамбль занимает по-прежнему первые места, новые походы в составе кораблей Черноморского флота, посещение дальних гарнизонов, кораблей, находящихся на боевом дежурстве.
За лучший концерт сезона в 1990 году в г. Лимбурге (ФРГ) коллективу был вручен приз «Хрустальная сцена». Ансамбль трижды становился обладателем Гран-при в телевизионных хит-парадах народной музыки в Германии. В 2000 году стал первым и на сегодняшний день единственным из военных ансамблей, лауреатом премии Министерства культуры Российской Федерации и Фонда имени П. И. Чайковского «Золотой Аполлон».
Стоимость билетов: 600–2000 руб.
Служба информации и бронирования 68-77-77.