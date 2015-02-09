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Сельскохозяйственная ярмарка в Тюмени заработала более 3 млн рублей

9 февраля 2015, 15:30
Свыше 40 тонн товара на сумму более 3 млн рублей реализовано на сельскохозяйственных ярмарках в Тюмени в минувшие выходные.
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Тюмень

Как отметил заместитель главы региона Олег Заруба, ярмарка пользовалась повышенным спросом. «Некоторые наименования товаров были распроданы уже к 11 часам дня, поэтому производители подвозили дополнительные партии, чтобы полностью удовлетворить запросы тюменцев. Реализовано свыше 40 тонн товара на сумму более 3 млн. рублей, в то время как на декабрьской ярмарке „Покупаем Тюменское“ выручка составила около 1,5 млн.», — отметил он.

Заместитель губернатора добавил, что в дальнейшем при проведении таких мероприятий планируется увеличить число торговых мест, а также в соответствии с востребованностью скорректировать ассортимент продукции.

Владимир Якушев поручил не затягивать с организацией следующей социальной ярмарки и провести ее уже в следующую субботу, 14 февраля. «Наши жители должны получить дополнительную возможность купить все необходимые и социально значимые продукты питания по ценам ниже рыночных», — подчеркнул губернатор. Об этом сообщает пресс-служба губернатора области.

Напомним, в минувшие выходные мясо кур местных производителей продавалось по 125 рублей за 1 кг, масло рапсовое — 55 рублей за 1 л, масло растительное рафинированное — до 58 рублей за 1 л, молоко питьевое 2,5% жирности — до 30,60 рублей за упаковку, молоко питьевое 3,2% жирности — до 33,30 рублей за упаковку, яйцо столовое — до 50 рублей за десяток, картофель — 20 рублей за 1 кг, капуста — 20 рублей за 1 кг, свекла столовая — 18 рублей за 1 кг, крупа гречневая — до 64 рублей за 1 кг, сахар песок до 53 рублей.

Фото: lenadmin.gov.by

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