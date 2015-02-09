Сельскохозяйственная ярмарка в Тюмени заработала более 3 млн рублей

Напомним, в минувшие выходные мясо кур местных производителей продавалось по 125 рублей за 1 кг, масло рапсовое — 55 рублей за 1 л, масло растительное рафинированное — до 58 рублей за 1 л, молоко питьевое 2,5% жирности — до 30,60 рублей за упаковку, молоко питьевое 3,2% жирности — до 33,30 рублей за упаковку, яйцо столовое — до 50 рублей за десяток, картофель — 20 рублей за 1 кг, капуста — 20 рублей за 1 кг, свекла столовая — 18 рублей за 1 кг, крупа гречневая — до 64 рублей за 1 кг, сахар песок до 53 рублей.