Правительство России сокращает дорожное строительство на четверть

«Уже практически принято решение о сокращении примерно на 40 млрд рублей финансирования строительства и реконструкции автодорог федерального значения. Это порядка 25% по сравнению с 2014 годом», — заявил зампредседателя комитета Госдумы по транспорту Сергей Тен на круглом столе, посвященном развитию транспортной инфраструктуры Сибири и Дальнего Востока.
Он также добавил, что 95% всех дорог в России — региональные и местные. «Мы хорошо знаем, что региональные дороги находятся в гораздо худшем состоянии, чем федеральная сеть, две трети не соответствуют нормативным требованиям», — заявил замглавы комитета.