nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Правительство России сокращает дорожное строительство на четверть

9 февраля 2015, 15:55
Российские власти сокращают финансирование строительства и реконструкции федеральных трасс на 25%.

«Уже практически принято решение о сокращении примерно на 40 млрд рублей финансирования строительства и реконструкции автодорог федерального значения. Это порядка 25% по сравнению с 2014 годом», — заявил зампредседателя комитета Госдумы по транспорту Сергей Тен на круглом столе, посвященном развитию транспортной инфраструктуры Сибири и Дальнего Востока.

Он также добавил, что 95% всех дорог в России — региональные и местные. «Мы хорошо знаем, что региональные дороги находятся в гораздо худшем состоянии, чем федеральная сеть, две трети не соответствуют нормативным требованиям», — заявил замглавы комитета.

#Новости#Реконструкция#Дороги#Транспорт#Маша#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25