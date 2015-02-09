Правительство России сокращает дорожное строительство на четверть

Он также добавил, что 95% всех дорог в России — региональные и местные. «Мы хорошо знаем, что региональные дороги находятся в гораздо худшем состоянии, чем федеральная сеть, две трети не соответствуют нормативным требованиям», — заявил замглавы комитета.