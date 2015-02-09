На Ямале при пожаре погибли шесть вахтовиков

Ранее СМИ со ссылкой на ГУ МЧС по ЯНАО сообщали о пятерых погибших. По данным ведомства, информация о возгорании жилого вагончика в 28 км от вахтового поселка Новозаполярный на объекте «Транснефти» в Пуровском районе поступила 8 февраля в 01.39. Когда в 02.15 на место происшествия прибыли пожарные расчеты, огонь в вахтовом комплексе распространился на площадь 300 кв.метров. В 03.07 пожар был локализован на площади 840 кв.метров, а еще спустя 25 минут огнеборцы ликвидировали открытое горение. На момент прибытия пожарных 234 человека из жилого комплекса эвакуировались самостоятельно, однако спастись удалось не всем вахтовикам.