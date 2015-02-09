На «Лыжню России» вышли более 6 тысяч тюменцев

В своем энтузиазме преодолеть километровую дистанцию ничуть не уступали участники семейных команд, которых на празднике было около 50. Не обошлось и без моржей, ставших за последние годы неотъемлемой частью тюменской «Лыжни». В этом году они выступили более расширенным и обновленным составом — их ряды пополнили дебютанты, приобщившиеся к моржеванию меньше месяца назад. Пробежать дистанцию для них оказалась задачей слишком простой, поэтому самые отважные мужчины дали настоящий мастер-класс по закаливанию, облившись ледяной водой при минус 15 градусах мороза.