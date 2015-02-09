На «Лыжню России» вышли более 6 тысяч тюменцев

В минувшее воскресенье Тюмень отметила праздник зимнего спорта — тридцать третью Всероссийскую гонку «Лыжня России». В этом году на старт вышли 6326 любителей здорового образа жизни от мала до велика.
По традиции самым массовым стало представительство школьников — 2700 участников. Чуть менее внушительными составами заявились студенты тюменских вузов и ссузов, сотрудники учреждений, предприятий, организаций и городской Администрации. Вот уже который год стройными рядами и в сопровождении собственного оркестра на лыжню вышла одна из самых многочисленных делегаций, состоящая из курсантов Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.
В своем энтузиазме преодолеть километровую дистанцию ничуть не уступали участники семейных команд, которых на празднике было около 50. Не обошлось и без моржей, ставших за последние годы неотъемлемой частью тюменской «Лыжни». В этом году они выступили более расширенным и обновленным составом — их ряды пополнили дебютанты, приобщившиеся к моржеванию меньше месяца назад. Пробежать дистанцию для них оказалась задачей слишком простой, поэтому самые отважные мужчины дали настоящий мастер-класс по закаливанию, облившись ледяной водой при минус 15 градусах мороза.
Гостей праздника поприветствовали заместитель губернатора Тюменской области Владимир Чейметов, заместитель главы Администрации города Тюмени Вера Соловьева, а также прославленные тюменские биатлонистки, олимпийские чемпионки Луиза Носкова и Галина Куклева. Луиза Николаевна напомнила, что ровно год назад наша страна принимала XXII зимние Олимпийские игры в городе Сочи, и отметила, что благодаря духу Олимпизма и победам наших атлетов, число людей, занимающихся спортом, и просто любителей здорового образа жизни значительно выросло. А чтобы поддержать эту положительную тенденцию, правительством Российской Федерации совместно с Олимпийским комитетом принято решение ежегодно в дни годовщины сочинских Игр по всей стране проводить Дни зимних видов спорта. В рамках этого нового для россиян праздника уже запланирован ряд спортивных мероприятий, куда войдет и традиционная «Лыжня России».
Партнерами мероприятия выступили: страховая компания «Югория», ОАО «Ростелеком».
Департамент по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени благодарит жителей и гостей города за активное участие в «Лыжне России»!