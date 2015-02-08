Тюмень, поэзия и туалетная бумага

Выпуск столь необычной «книги» стал одним из самых обсуждаемых событий культурной жизни Тюмени. В основном из-за вызванного им общественного резонанса. Неудивительно, ведь данная форма весьма неоднозначна. Одни считают ее падением нравов, другие — аналогией отношения нынешнего читателя к поэтам и их творчеству. На протяжении всей презентации выступающие доносили до зрителя одно — не суди о книге по обложке…
Ведущим презентации стал бессменный Art-Директор «Синего Крокодила» Иван Беседин. «Я стараюсь, правда, я стараюсь занимать места на книжных полках», — закончил он свое вступительное стихотворение и объявил первую участницу.
«Не всегда то, что мы видим является тем, на что мы смотрим», — такими словами передала суть сборника Вероника «Феникс» Рашевских. Со сцены прозвучало три ее стихотворения. Одно из них одноименное — «Изнутри» — о вырывающихся подобно поэзии человеческих чувствах.
«Феникс» улетел со сцены — последовало представления поэтического челленджа. В самом начале проекта «Изнутри» поэты запустили видео-вызовы друг другу. Целью челленджа было создание одного большого стихотворения. Цель выполнили. Составленный из кусков-четверостиший челлендж собрался в одно большое видео-стихотворение о поэтах и поэзии. Продолжателями челленджа стали не только тюменские, но еще московские и питерские поэты. Возможно, съемка челленджа продолжится дальше уже отдельным всероссийским проектом.
«Если слова к прочтению понятны и легки, мне все равно, что их прочтут в сортире», — произнесла вторая участница Ирина Оборская. Пиком выступления Ирины стало ее знаменитое реалистичное и в тоже время легкое стихотворения о матерях.
Следом за Ириной Оборской на сцену вышла Катя Молодец. «До каждой своей работы нужно дорасти». Такой работой для поэтессы стал «Маяк». Атмосферу и без того глубокого стихотворения поддерживало бушующее море позади девушки.
Не ушел от поэтической тематики, но разбавил поэзию прозой Член Союза писателей России Леонид Иванов. «Я помню времена, когда туалетная бумага была таким же дефицитом как черная икра. Вместо нее использовали книги. И это никого тогда не шокировало, — рассказал он. — Знаете, в книге, какой формы бы она ни была, главное содержание».
Получив наставление от старшего поколения поэтов, на сцену взошла Нина Копылова. Проект «Изнутри» стал для девушки первым и привлек ее именно оригинальностью формы. «Поэзия — это не обособленные определёнными стандартами рифмованные фразы». Она и ее поэзия верят — человеку следует идти по тому пути, который находит отклик в его сердце.
«Если слова к прочтению понятны и легки, мне все равно, что их прочтут в сортире», — произнесла вторая участница Ирина Оборская.
После дебютантки вышла самая молодая поэтесса сборника — Лен Жукова. За ее плечами не один проект, за ее поэзией много социальных тем. Таким социальным и актуальным Лен поделилась со сцены. «Все сильнее мы ценим байты», — подчеркнула она в последнем из них.
Повезло Лен Жуковой выступать между двумя дебютантками. Ведь вслед за ней впервые на сцену вышла Данка. По словам Ивана Беседина, она стала участником проекта почти в самый последний момент, но быстро в него влилась. Ее стихотворения-обращения к «некому». Нежные и искренние. «Творите прекрасное», — просит зрителя Данка.
На смену новичкам пришла постоянная участница поэтических проектов Екатерина Исаченко. Ее выступление сопровождалось оригинальным видеорядом. Он показывал процесс создания девушкой рисунков к своим стихам на туалетной бумаге, как клип к песне. «Немного о том, как общество меняет человека», — рассказало ее завершающее выступления поэтов стихотворение.
Кадры бекстейджа — то есть фото участников во время работы — были последней встречей зрителей и поэтов на сцене. Завершила вечер группа «Исключение исправил».
Отзывы о проекте самые разные. Сами поэты-участники и организаторы не видят в нем чего-то порочащего поэзию.
«Я решила участвовать в „Изнутри“, потому что это первый за долгое время яркий проект в поэтической жизни Тюмени, — рассказывает Вероника Рашевских. — Резонанс, конечно, предсказуем, но о нас узнало очень много людей. Мы доказали, что форма- это только форма».
«Если бы была другая форма, то к нам бы не пришли люди, — отмечает один из идейных вдохновителей проекта Иван Беседин. — Наверное, и журналисты бы этим не заинтересовались».
Удивительно, что негативные отзывы оставляли в основном молодые люди. Поколение постарше поддержало идею. «Старая школа поэтов отреагировала неоднозначно, но с большим плюсом, чем с минусом, — продолжает Иван. — Мы получили то, что хотели. Мы собрали людей, мы сделали проект и мы… молодцы!»
Стоит ли осуждать или поддерживать тюменских поэтов — каждый выберет сам. Один вопрос остается открытым: поэзия опустилась до уровня туалетной бумаги, или читатель настолько разлюбил книги, что отклик в нем может вызвать только такая форма?
Фото: Роман Борисович