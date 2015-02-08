Тюмень, поэзия и туалетная бумага

Не ушел от поэтической тематики, но разбавил поэзию прозой Член Союза писателей России Леонид Иванов. «Я помню времена, когда туалетная бумага была таким же дефицитом как черная икра. Вместо нее использовали книги. И это никого тогда не шокировало, — рассказал он. — Знаете, в книге, какой формы бы она ни была, главное содержание».