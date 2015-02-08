Двухлетний мальчик насмерть замерз у себя дома

8 января текущего года в частном доме, расположенном на улице Белинского в Ишиме, обнаружили тело двухлетнего мальчика. Эксперты установили, что смерть ребенка наступила в результате общего переохлаждения.
По данным предварительного следствия, мать ребенка на протяжении нескольких дней распивала спиртные напитки. При этом частный дом, где они проживали, не отапливался, и мальчик замерз. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
«В рамках расследования уголовного дела деятельности должностных лиц органов системы профилактики будет дана надлежащая юридическая оценка, а также следствием будут выяснены причины и условия, способствовавшие совершению преступления», — отметили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются обстоятельства произошедшего.