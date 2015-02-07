Жительница Салаирки получила свидетельство о смерти матери только через год

В прокуратуру обратилась 65-летняя жительница села Салаирка Тюменского района. 13 декабря 2013 года на 91 году жизни скончалась ее мать, но отдел ЗАГСа отказал ей в выдаче свидетельства о смерти матери. Из документов умершей имелось только свидетельство о регистрации брака в 1947 году.
Самостоятельно зявительница не смогла собрать необходимые документы для обращения в суд и была вынуждена обратиться за помощью в прокуратуру.
Прокуратура района, проведя ряд проверочных мероприятий, обратилась в интересах заявительницы в Тюменский районный суд с заявлением об установления факта смерти матери.
Накануне суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме, это позволит пожилой женщине снять умершую с регистрационного учета и выполнить другие юридически значимые действия, сообщает прокуратура Тюменского района.