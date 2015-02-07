Жительница Салаирки получила свидетельство о смерти матери только через год

В прокуратуру обратилась 65-летняя жительница села Салаирка Тюменского района. 13 декабря 2013 года на 91 году жизни скончалась ее мать, но отдел ЗАГСа отказал ей в выдаче свидетельства о смерти матери. Из документов умершей имелось только свидетельство о регистрации брака в 1947 году.