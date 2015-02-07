Ученикам тюменской школы разрешили пострелять

Для начала все отправились в тир, где ребят ждал рассказ от одного из самых опытных омоновцев. Окружив экскурсовода и стол с оружием, они внимательно слушали рассказ о каждом из предметов. Пистолеты, винтовки и прочее оружие — их назначение, дальность стрельбы, возможность использования ночью. Ребята перешептывались, сравнивая реальное оружие с виртуальным, с которым они, наверное, ежедневно сталкиваются дома. Ну а после разъяснений всем разрешили взять пистолеты и другие предметы в руки, попробовать разобрать и, конечно, сфотографироваться на память.