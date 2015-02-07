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Ученикам тюменской школы разрешили пострелять

7 февраля 2015, 12:21
И хотя на дворе не каникулы, в школах города Тюмени развлекают детей, как могут. Так, пока в одних школах ребятам читают лекции и показывают фильмы и безопасности на жд путях и дорогах, отряд мобильного особого назначения с отличившимися учениками школы № 89 изучил военную технику.
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УМВД

С самого начала детей захватил дух приключений: на плацу стояла техника, в качестве экскурсоводов и практически личных телохранителей с автоматами выступили бойцы отряда.

Для начала все отправились в тир, где ребят ждал рассказ от одного из самых опытных омоновцев. Окружив экскурсовода и стол с оружием, они внимательно слушали рассказ о каждом из предметов. Пистолеты, винтовки и прочее оружие — их назначение, дальность стрельбы, возможность использования ночью. Ребята перешептывались, сравнивая реальное оружие с виртуальным, с которым они, наверное, ежедневно сталкиваются дома. Ну а после разъяснений всем разрешили взять пистолеты и другие предметы в руки, попробовать разобрать и, конечно, сфотографироваться на память.

После демонстрации экскурсия перешла в ангар, где школьников уже ждала различная техника, к примеру, — автомобиль для разминирования. Здесь подробно рассказали о работе саперов. Камазы, газели и даже машина-водомет для пресечения массовых беспорядков, не вызвали такого впечатления, как БТР. На броню боевой машины и внутрь разрешили забраться, чтобы все подробнее изучить и представить, как нелегко приходится бойцам в реальных боевых условиях.

«Сюрпризом стала последняя точка экскурсии — всем разрешили сделать по несколько выстрелов из автомата. Не смотря на присутствующий в глазах страх, все дружно выстроились в очередь, а потом забрали на память гильзы», — сообщает Александра Малыгина, пресс-служба УМВД России по г. Тюмени.

Мероприятие прошло в рамках проекта «Недели мужества» в тюменском УМВД России.

#Новости#Стрельба#Военно-патриотическое воспитание#УМВД#Школьники#Женя#Общество
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