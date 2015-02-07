Областное управление госзакупок сэкономило почти миллиард рублей

Управлением государственных закупок Тюменской области подведены итоги деятельности за 2014 год. Общая экономия бюджетных средств и средств внебюджетных источников составила 960,65 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

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