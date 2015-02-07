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Областное управление госзакупок сэкономило почти миллиард рублей

7 февраля 2015, 12:56
Управлением государственных закупок Тюменской области подведены итоги деятельности за 2014 год. Общая экономия бюджетных средств и средств внебюджетных источников составила 960,65 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Распоряжением правительства Тюменской области от 08.12.2014 № 2190-рп утвержден дополнительный перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых для обеспечения нужд Тюменской области заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме.

Распоряжением правительства Тюменской области от 22.12.2014 № 2352-рп утвержден перечень товаров, перечень государственных заказчиков, порядок проведения совместных конкурсов и электронных аукционов для государственных бюджетных учреждений здравоохранения Тюменской области.

В соответствии с методикой оценки эффективности закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Тюменской области проводится ежеквартальный мониторинг показателей эффективности закупок, в том числе уровня конкуренции, полученной экономии.

Для увеличения количества участников закупок извещения и документация по закупкам дополнительно размещаются на сайте Госзаказа Тюменской области.

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