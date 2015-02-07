Областное управление госзакупок сэкономило почти миллиард рублей

Распоряжением правительства Тюменской области от 08.12.2014 № 2190-рп утвержден дополнительный перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых для обеспечения нужд Тюменской области заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме.
Распоряжением правительства Тюменской области от 22.12.2014 № 2352-рп утвержден перечень товаров, перечень государственных заказчиков, порядок проведения совместных конкурсов и электронных аукционов для государственных бюджетных учреждений здравоохранения Тюменской области.
В соответствии с методикой оценки эффективности закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Тюменской области проводится ежеквартальный мониторинг показателей эффективности закупок, в том числе уровня конкуренции, полученной экономии.
Для увеличения количества участников закупок извещения и документация по закупкам дополнительно размещаются на сайте Госзаказа Тюменской области.